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09:42 (мск), источник: РИА Новости

«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса

НОВОСИБИРСК, 17 авг — РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» (Новосибирск) перешел ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса — клиническим исследованиям на людях, рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА Новости

«Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная», — сказала она.

Отвечая на вопрос, что лучше — проходящий испытания препарат «Вектора» или уже зарегистрированная разработка Центра имени Гамалеи, глава Роспотребназдора объяснила, что каждой стране важно иметь несколько вариантов вакцины.

«Абсолютно точно, что в каждой стране, и в Российской Федерации в первую очередь, должно быть несколько вакцин разных. Этим сегодня и занимаемся», — заявила она.

«Вектор» начал клинические испытания вакцины 27 июля. Как сообщалось, в них примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе 60 сотрудников самого «Вектора».

На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Это раствор для внутримышечного введения.

Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.

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