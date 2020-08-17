«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса

«Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная», — сказала она.
«Абсолютно точно, что в каждой стране, и в Российской Федерации в первую очередь, должно быть несколько вакцин разных. Этим сегодня и занимаемся», — заявила она.
«Вектор» начал клинические испытания вакцины 27 июля. Как сообщалось, в них примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе 60 сотрудников самого «Вектора».
На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Это раствор для внутримышечного введения.
Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.