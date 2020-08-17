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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Мэр Антальи заразился коронавирусом

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек сообщил в понедельник, что заразился коронавирусом и находится на изоляции в больнице.

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Источник: Muhittin Böcek Resmi Web Sitesi

«Результат проведённого мне сегодня теста на коронавирус оказался положительным. Сейчас чувствую себя хорошо, настроение на высоте. Нахожусь на изоляции в больнице», — написал Бёджек в Twitter.

Он также призвал носить маски и соблюдать дистанцию. «Надеюсь на скорую встречу с вами», — добавил он.

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