10:41 (мск), источник: РИА Новости
Мэр Антальи заразился коронавирусом
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек сообщил в понедельник, что заразился коронавирусом и находится на изоляции в больнице.
«Результат проведённого мне сегодня теста на коронавирус оказался положительным. Сейчас чувствую себя хорошо, настроение на высоте. Нахожусь на изоляции в больнице», — написал Бёджек в Twitter.
Он также призвал носить маски и соблюдать дистанцию. «Надеюсь на скорую встречу с вами», — добавил он.