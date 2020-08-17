Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
8Празднование Курбан-байрама в Москве
12:58 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, в каком порядке появляются симптомы COVID-19

Специалисты из Университета Южной Калифорнии определили порядок, в котором появляются симптомы COVID-19 — жар, кашель, мышечные боли, а затем тошнота или рвота и понос.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:27 MSK, 17.08
Инфицировано927 745+4 892
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
4.0817.08
Скончалось15 740+55
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
4.0817.08
Выздоровело736 101+3 133
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
4.0817.08
Инфицировано21 706 031+225 920
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
4.0817.08
Скончалось775 879+4 361
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
4.0817.08
Выздоровело13 687 940+227 117
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
4.0817.08
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Об этом они рассказали в статье в журнале Frontiers in Public Health. Ученые надеются, что новые данные позволят отличать случаи COVID-19 от других заболеваний и вовремя локализовывать вспышки болезни.

«COVID-19 более заразен, чем грипп, поэтому часто регистрируются кластерные вспышки заболевания, — пишут авторы работы. — Если пациентов с симптомами вовремя протестировать и отследить их контакты, вспышки удается локализовать.

К сожалению, симптомы COVID-19 похожи на симптомы других распространенных болезней.

Нашей задачей было определить порядок возникновения симптомов, чтобы пациенты и медработники могли быстро отличить COVID-19 от прочих заболеваний».

Читайте также

Исследователи выяснили порядок появления симптомов на основе более 55 тыс. случаев COVID-19 в Китае, зарегистрированных с 16 по 24 февраля 2020 года. Также они изучили записи о почти 11 тыс. случаев других респираторных заболеваний, зарегистрированных с 11 декабря 2019 года по 29 января 2020 года в Китае и 2470 случаях заболеваний в Северной Америке и Европе в 1994-1998 годах.

Это позволило установить следующий порядок развития симптомов COVID-19: жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота и понос.

«Этот порядок особенно важен для того, чтобы различать болезни, когда за помощью обращаются пациенты с заболеваниями с похожими симптомами, например, с гриппом, — говорит профессор Питер Кун, один из авторов работы. — Врачи могут определить, какие шаги необходимо предпринять для ухода за пациентом, и вовремя стабилизировать его состояние».

«Учитывая, что в настоящее время существуют достаточно эффективные подходы к лечению COVID-19, своевременная идентификация пациентов могла бы сократить время госпитализации», — отмечает его коллега Джозеф Ларсен, ведущий автор исследования.

Жар и кашель ассоциируются с различными респираторными заболеваниями, включая ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Но время появления симптомов, а также проявления, связанные с желудочно-кишечным трактом, выделяют COVID-19.

«Тошнота и рвота появляются при COVID-19 раньше диареи, при SARS и MERS происходит наоборот», — поясняют исследователи.

«Наши результаты подтверждают идею о том, что повышение температуры можно использовать как симптом для скрининга на входе в помещения, так как после вспышки COVID-19 весной 2020 года заведения и офисы в странах начинают открываться вновь. Кроме того, наши результаты свидетельствуют, что в клинической практике должен учитываться порядок возникновения симптомов COVID-19 и других заболеваний. Если бы такой подход использовался давно, возможно, удалось бы избежать перехода от локальной вспышки к пандемии», — пишут исследователи.

Исследователи надеются, что новые данные позволят пациентам вовремя обратиться за помощью или понять, что им стоит самоизолироваться. Также это позволит врачам исключить другие болезни и вмешаться на ранних стадиях.

Ранее удалось установить, почему при COVID-19 пропадает обоняние. Ряд прошлых исследований показал, что этот симптом сигнализирует о наличии заболевания лучше других, таких как жар и кашель, однако биологические механизмы, лежащие в основе этого симптома, до недавнего времени оставались неизвестными.

Читайте также

Международная группа исследователей выявила тип обонятельных клеток в верхней части полости носа, наиболее уязвимых перед вирусом SARS-COV-2.

Как выяснилось, чувствительные нейроны, которые детектируют и передают сигналы о запахе в мозг, не оказались среди этих типов клеток.

Ученые установили, что обонятельные сенсорные нейроны (ORN) не экспрессируют ген, кодирующий белок ACE2, с которым связывается коронавирус, проникая в клетки организма. Напротив, белок ACE2 экспрессируется в клетках, которые обеспечивают метаболическую и структурную поддержку ORN, в том числе в определенных типах стволовых клеток и клетках кровеносных сосудов.

Аносмия, как правило временная, наблюдается у большинства пациентов с COVID-19. Статистика показывает, что это заболевание сопровождается потерей обоняния в 27 раз чаще, чем у пациентов без COVID-19. При этом обоняние возвращается на протяжении нескольких недель, что гораздо быстрее, чем в случаях заражения вирусными инфекциями, напрямую поражающими обонятельные нейроны.

Названы сроки выпуска первых партий российской вакцины от COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
12 августа© Ньюстюб
 Стало известно, где в России самый дешевый бензин
Минтруд объяснил, почему нельзя перенести рабочий день с 31 декабря
Лукашенко отказался проводить новые выборы президента
В России запретили движение АУЕ
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Ученые научились превращать соленую воду в пресную за 30 минут
Ученые назвали ткань, на которой деградирует коронавирус
Американские ВВС нанесли авиаудар по сирийской армии
Gnezdo.ru
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
Xiaomi выпустила очень странный гаджет. Зачем он Поможет в темному лесу и при поломке машины на ночной трассе
Авто
Российских водителей будут сажать в тюрьму за покупку техосмотра За приобретение поддельного документа можно лишиться свободы на срок до одного года
Кино
СМИ: актерская школа Александра Петрова закрылась, не открывшись Работу над запуском образовательного учреждения артист анонсировал в 2019 году
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Чем прославился "скромный" сын Александра Лукашенко
Дети
Экс-муж Навки впервые показал четырехмесячную дочку (фото) Весной фигурист стал отцом в третий раз
Новости партнеров
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
Причина, из-за которой на Кавказе никто не ест грибы
Как раньше не будет. Ефремов пожинает плоды, после нашумевшего поступка
На Кавказе растет много съедобных грибов. Почему же кавказцы их не едят
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь