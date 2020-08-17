Ученые выяснили, в каком порядке появляются симптомы COVID-19

Об этом они рассказали в статье в журнале Frontiers in Public Health. Ученые надеются, что новые данные позволят отличать случаи COVID-19 от других заболеваний и вовремя локализовывать вспышки болезни.
«COVID-19 более заразен, чем грипп, поэтому часто регистрируются кластерные вспышки заболевания, — пишут авторы работы. — Если пациентов с симптомами вовремя протестировать и отследить их контакты, вспышки удается локализовать.
К сожалению, симптомы COVID-19 похожи на симптомы других распространенных болезней.
Нашей задачей было определить порядок возникновения симптомов, чтобы пациенты и медработники могли быстро отличить COVID-19 от прочих заболеваний».
Исследователи выяснили порядок появления симптомов на основе более 55 тыс. случаев COVID-19 в Китае, зарегистрированных с 16 по 24 февраля 2020 года. Также они изучили записи о почти 11 тыс. случаев других респираторных заболеваний, зарегистрированных с 11 декабря 2019 года по 29 января 2020 года в Китае и 2470 случаях заболеваний в Северной Америке и Европе в 1994-1998 годах.
Это позволило установить следующий порядок развития симптомов COVID-19: жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота и понос.
«Этот порядок особенно важен для того, чтобы различать болезни, когда за помощью обращаются пациенты с заболеваниями с похожими симптомами, например, с гриппом, — говорит профессор Питер Кун, один из авторов работы. — Врачи могут определить, какие шаги необходимо предпринять для ухода за пациентом, и вовремя стабилизировать его состояние».
«Учитывая, что в настоящее время существуют достаточно эффективные подходы к лечению COVID-19, своевременная идентификация пациентов могла бы сократить время госпитализации», — отмечает его коллега Джозеф Ларсен, ведущий автор исследования.
Жар и кашель ассоциируются с различными респираторными заболеваниями, включая ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Но время появления симптомов, а также проявления, связанные с желудочно-кишечным трактом, выделяют COVID-19.
«Тошнота и рвота появляются при COVID-19 раньше диареи, при SARS и MERS происходит наоборот», — поясняют исследователи.
«Наши результаты подтверждают идею о том, что повышение температуры можно использовать как симптом для скрининга на входе в помещения, так как после вспышки COVID-19 весной 2020 года заведения и офисы в странах начинают открываться вновь. Кроме того, наши результаты свидетельствуют, что в клинической практике должен учитываться порядок возникновения симптомов COVID-19 и других заболеваний. Если бы такой подход использовался давно, возможно, удалось бы избежать перехода от локальной вспышки к пандемии», — пишут исследователи.
Исследователи надеются, что новые данные позволят пациентам вовремя обратиться за помощью или понять, что им стоит самоизолироваться. Также это позволит врачам исключить другие болезни и вмешаться на ранних стадиях.
Ранее удалось установить, почему при COVID-19 пропадает обоняние. Ряд прошлых исследований показал, что этот симптом сигнализирует о наличии заболевания лучше других, таких как жар и кашель, однако биологические механизмы, лежащие в основе этого симптома, до недавнего времени оставались неизвестными.
Международная группа исследователей выявила тип обонятельных клеток в верхней части полости носа, наиболее уязвимых перед вирусом SARS-COV-2.
Как выяснилось, чувствительные нейроны, которые детектируют и передают сигналы о запахе в мозг, не оказались среди этих типов клеток.
Ученые установили, что обонятельные сенсорные нейроны (ORN) не экспрессируют ген, кодирующий белок ACE2, с которым связывается коронавирус, проникая в клетки организма. Напротив, белок ACE2 экспрессируется в клетках, которые обеспечивают метаболическую и структурную поддержку ORN, в том числе в определенных типах стволовых клеток и клетках кровеносных сосудов.
Аносмия, как правило временная, наблюдается у большинства пациентов с COVID-19. Статистика показывает, что это заболевание сопровождается потерей обоняния в 27 раз чаще, чем у пациентов без COVID-19. При этом обоняние возвращается на протяжении нескольких недель, что гораздо быстрее, чем в случаях заражения вирусными инфекциями, напрямую поражающими обонятельные нейроны.