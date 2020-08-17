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14:22 (мск), источник: Газета.Ру

Гейтс: первые вакцины от COVID-19 будут далеки от идеала

По словам филантропа Билла Гейтса, пожертвовавшего около $350 млн на борьбу с пандемией, к концу 2020 года на планете начнется повсеместное распространение вакцины от коронавируса. Однако рассчитывать на абсолютную защиту от заражения к этому времени не стоит — миллиардер уверен, что по-настоящему эффективную вакцину придется ждать еще как минимум год.

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Источник: AP 2020

Филантроп Билл Гейтс дал интервью Bloomberg, в котором сообщил, что широкое распространение вакцины от коронавируса стоит ждать уже к концу 2020 года, но при этом ее эффективность остается под вопросом.

Первая вакцина будет далека от идеала в плане эффективности остановки заболевания и его передачи. Ее действие не будет долгим, поэтому в основном она будет применяться в развитых странах в качестве временной меры.
Билл Гейтс

Однако, по мнению сооснователя Microsoft, даже такая вакцина, если она появится к концу текущего года, будет большой удачей.

«Позднее, в 2021 году, появится ряд других вакцин, которые к этому времени будут одобрены. Наибольшим потенциалом обладают вакцины на основе белковых субъединиц. Так как разработкой занимается большое количество компаний, мы можем позволить себе несколько ошибок и все равно получить на выходе что-то недорогое и долгоиграющее», — заявил филантроп.

По словам Гейтса, вакцинацию от COVID-19 не стоит делать обязательной, так как подобные решения могут иметь негативные последствия. Тем не менее, если у человека есть пожилые родственники, с которыми он часто контактирует, снизить вероятность заражения коронавирусом для него было бы весьма желательно.

Также миллиардер прокомментировал теории заговора, в которых утверждается, что он финансирует разработку вакцины, чтобы в дальнейшем с ее помощью контролировать население Земли. Миллиардер назвал эти слухи «странными».

Люди берут факт о том, что я связан с вакцинами, и переиначивают его — теперь вместо того, чтобы давать деньги на спасение жизней, я зарабатываю на том, чтобы отнимать жизни. Если это запутает людей и отпугнет их от прививки — то это очень большая проблема.
Билл Гейтс

В начале августа Гейтс заявил, что сохраняет оптимизм в отношении пандемии коронавируса. Как указал миллиардер, ученым удалось достичь значительных успехов в разработке вакцины и лекарств от COVID-19, поэтому вскоре о вирусе можно будет забыть.

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Однако, если верить прогнозу сооснователя Microsoft, о конце пандемии можно будет говорить не раньше зимы следующего года.

«Поток инноваций по расширению масштабов диагностики, новых терапевтических средств и вакцин на самом деле впечатляет. С учетом этого я считаю, что в развитых странах пандемия закончится к концу 2021 года, а во всем остальном мире — к концу 2022 года», — заявил филантроп.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.

Разработанная центром эпидемиологии имени Гамалеи вакцина поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года.

При этом вакцинация медработников от коронавируса начнется в конце августа или в сентябре.

Еще одну российскую вакцину от коронавируса разрабатывает центр «Вектор» — уже стартовал второй этап испытаний, в ходе которых проводятся клинические пробы на людях.

«Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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