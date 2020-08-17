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14:52 (мск), источник: РИА Крым

Лучший Матроскин Земли: Олегу Табакову сегодня исполнилось бы 85

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Он был актером, режиссером, директором, педагогом и — главное — Учителем для множества молодых и современных артистов, тех, кто сейчас — костяк российского кино.

Источник: РИА "Новости"

Его помнят зрители и коллеги, его чтят власть имущие в разные времена. Его знают за рубежом.

Олегу Павловичу Табакову сегодня исполнилось бы 85.

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«Я считаю Олега Павловича Леонардо да Винчи актерского театрального искусства. Он создатель, конструктор, изобретатель, эволюционист. Нетеатральное слово «селекция» было главным на нашем курсе. Олег Павлович выбирал себе учеников этим методом, — рассказывает о нем его студент, а затем коллега по театру Владимир Машков.

Олег Табаков рос в семье врачей в небольшом Саратове, почетным гражданином которого он стал в 2003 году и памятник ему при жизни поставили в этом городе.

У киноакадемика были звания народного, заслуженного, госпремии, профессиональные премии и награды. И все это десятками. Но не это главное в его деятельности, хотя, конечно, ему было приятно.

Табаков — не только актер, он — театроустроитель, и театростроитель — в его «Табакерке», выросшей из угольного склада, впоследствии появились множество самых современных технических театральных возможностей.

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Он и сам был современных взглядов, стоя на основах классики. Играя в пьесах и ставя пьесы Горького, Шекспира, Вампилова, Мольера, Чехова, Табаков умел увидеть то, что нужно обществу, в чем оно только будет нуждаться. Именно он «вывел в свет» Кирилла Серебрянникова и Константина Богомолова.

И в то же время он создал в театре атмосферу семьи — с капустниками на старый Новый год и с желанием репетировать, репетировать, репетировать везде и всегда.

120 ролей в кино, несколько озвучек мультфильмов — незабвенный Матроскин и обаятельнейший похожий на Табакова Гардфильд.

А еще — помимо театра и кино — телеспектакли, завоевавшие популярность и способствовавшие популярности самого Табакова.

Он любил окружить себя молодыми и всегда считал, что молодым надо помогать и надо их продвигать. Он и сам был молод. И остался таким.

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