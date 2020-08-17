Лучший Матроскин Земли: Олегу Табакову сегодня исполнилось бы 85

Его помнят зрители и коллеги, его чтят власть имущие в разные времена. Его знают за рубежом.
Олегу Павловичу Табакову сегодня исполнилось бы 85.
«Я считаю Олега Павловича Леонардо да Винчи актерского театрального искусства. Он создатель, конструктор, изобретатель, эволюционист. Нетеатральное слово «селекция» было главным на нашем курсе. Олег Павлович выбирал себе учеников этим методом, — рассказывает о нем его студент, а затем коллега по театру Владимир Машков.
Олег Табаков рос в семье врачей в небольшом Саратове, почетным гражданином которого он стал в 2003 году и памятник ему при жизни поставили в этом городе.
У киноакадемика были звания народного, заслуженного, госпремии, профессиональные премии и награды. И все это десятками. Но не это главное в его деятельности, хотя, конечно, ему было приятно.
Табаков — не только актер, он — театроустроитель, и театростроитель — в его «Табакерке», выросшей из угольного склада, впоследствии появились множество самых современных технических театральных возможностей.
Он и сам был современных взглядов, стоя на основах классики. Играя в пьесах и ставя пьесы Горького, Шекспира, Вампилова, Мольера, Чехова, Табаков умел увидеть то, что нужно обществу, в чем оно только будет нуждаться. Именно он «вывел в свет» Кирилла Серебрянникова и Константина Богомолова.
И в то же время он создал в театре атмосферу семьи — с капустниками на старый Новый год и с желанием репетировать, репетировать, репетировать везде и всегда.
120 ролей в кино, несколько озвучек мультфильмов — незабвенный Матроскин и обаятельнейший похожий на Табакова Гардфильд.
А еще — помимо театра и кино — телеспектакли, завоевавшие популярность и способствовавшие популярности самого Табакова.
Он любил окружить себя молодыми и всегда считал, что молодым надо помогать и надо их продвигать. Он и сам был молод. И остался таким.