Забастовки на заводах, старые новости по ТВ и Лукашенко на вертолете: что происходит на белорусских предприятиях

Минский завод колесных тягачей
В центре внимания в понедельник оказался Минский завод колесных тягачей (МЗКТ): рабочие стали собираться на проходной еще с утра, ожидая приезда Александра Лукашенко. Как сообщил TUT.BY, Лукашенко прибыл на завод на вертолете.
На заводе Лукашенко пообщался с работниками в цехах и вышел на улицу к людям, которые встретили его криками «Уходи!», пишет TUT.BY. На записях с его выступления, которые опубликованы в Telegram-каналах, видно, что люди в толпе кричат Лукашенко «уходи» и «ложь», а он отвечает: «Можете еще покричать». Лукашенко на том митинге заявил, что не допустит новых выборов, «пока вы меня не убьете». Лукашенко выступал около получаса и закончил он свое выступление так: «Спасибо, я сказал все, можете кричать «Уходи!».
В пятницу на заводе прошла встреча актива работников с руководством, на которой гендиректор предприятия Алексей Римашевский заявил, что проголосовал за Лукашенко, но признает, что тот «не выиграл выборы».
МАЗ
Около полудня на проходной собрались десятки рабочих одного из крупнейших предприятий Белоруссии — МАЗа. Судя по видеозаписям, рабочие прошли колонной по цехам и скандировали «Выходи!». По данным TUT.BY, затем колонна рабочих МАЗ вместе с рабочими Минского тракторного завода и Минского электротехнического завода отправилась к Белтелерадиокомпании, сообщил Telegram-канал «Чай с малиновым вареньем».
На МАЗ после МЗКТ приехал Лукашенко, сообщила «БелТА». На этом заводе он призвал людей думать «не айфоном-телефоном, а мозгами», то есть, принимать взвешенные решения, не опираясь только на информацию из некоторых источников в интернете, передает агентство. «Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — Господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — цитирует слова Лукашенко «БелТА». Telegram-канал NEXTA Live опубликовал видео и подписал: «Лукашенко приехал на МАЗ». При этом на предприятии заявили РБК, что Лукашенко на МАЗ не приезжал, на предприятии только транслировалось видео его выступления на МЗКТ.
Минский тракторный завод и Минский электротехнический завод
Рабочие этих заводов утром колоннами отправились к МЗКТ поддержать коллег. На видеозаписях в колоннах видны сотни или даже тысячи человек.
После митинга у МЗКТ протестующие отправились дальше к МАЗу, а после него — к Белтелерадиокомпании.
«Беларуськалий»
По информации TUT.BY, рабочие «Беларуськалия» объявили забастовку и начали формирование комитетов. Рабочие объясняли, что пошли на забастовку, потому что их требования не выполняются. «Наши зарплаты — это пули ОМОНа», — заявил один из собеседников TUT.BY. Некоторые говорили, что будут бастовать, пока не произойдут перемены. Руководство призывало сотрудников изложить свои требования на бумаге, но производство не останавливать.
Среди требований рабочих — вывести ОМОН из Солигорска, в котором расположено предприятие, и привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании. «Мы низшее звено и много [в зарплате] не потеряем, это потеряет Лукашенко», — отметил один из собравшихся. «Потерять свободу всей страны дороже. Контракты можно восстановить», — согласился другой.
«Те призывы к забастовкам, которые сегодня есть, они под собой не несут никакого экономического направления. Сегодня предприятие работает стабильно. Стачкомы будут сформированы не сегодня, стачкомы будут сформированы из числа тех людей, которые представляют трудовые коллективы, после собраний в коллективах», — заявил журналистам гендиректор предприятия Иван Головатый. По его словам, до этого производство будет работать, а требования будут рассматриваться «в установленном порядке». На заводе работают 20 000 человек, добавил он.
БелАЗ
По информации TUT.BY, утром на заводе состоялось новое собрание рабочих. О том же написал Telegram-канал «Мая краiна Беларусь». Читатель портала заявил, что на предприятии около 9:00 была остановлена одна из линий и прислал видео. Подтверждения этой информации TUT.BY не предоставил.
Белтелерадиокомпания
У здания государственной вещательной компании акция началась еще утром. ТАСС сообщал, что до полудня по телеканалу «Беларусь 1» показывали вчерашние выпуски новостей, хотя по программе были заявлены другие передачи.
Перед началом митинга актив работников подписал уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, в котором были требования отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ, утверждает TUT.BY. Утром под письмом было лишь 55 подписей, при том что в компании работает около 1500 человек. На акцию вышли операторы, режиссеры и те сотрудники, которые на прошлой неделе решили уволиться из госкомпании, а также поддерживающие их люди. В 11 утра у здания Белтелерадиокомпании стояли примерно 200 человек. Некоторые рассказали TUT.BY, что в чате, где сотрудники договорились о забастовке, около 600 человек. К участникам акции вышел заместитель главного директора дирекции телепроизводства Эдуард Корзук, который выступил в качестве переговорщика и передавал позицию людей Эйсмонту, который сам к людям не вышел.
Общенациональное телевидение (ОНТ)
Около полудня началась акция и у здания другого государственного телеканала — ОНТ.
Белорусский металлургический завод
К забастовке присоединяются работники Белорусского металлургического завода, выяснил TUT.BY. Коллектив заявил в обращении, что отказывается выполнять трудовые функции с 12.00 до 17.00 17 августа. Сотрудники готовы уйти и на бессрочную забастовку с 20 августа, если не будут выполнены их требования: отставка президента, Совета министров и обеих палат парламента, а также новые выборы, освобождение политических заключенных и прекращение задержаний людей, которые не нарушают общественный порядок.
Председатель профсоюзного комитета Александр Коледа заявил, что поддерживает инициативу забастовки, но предлагает ее организовать в соответствии с трудовым кодексом страны.
Белмедпрепараты
На «Белмедпрепаратах» прошло собрание коллектива и руководства, сообщили TUT.BY работники. В холле здания все собравшиеся не поместились, им пришлось переместиться во внутренний двор.
«Гродножилстрой» и «ГродноПромстрой»
Рабочие отказались работать, руководство их уговаривало отказаться от забастовки.
«Красносельскстройматериалы»
На акцию вышло около 150 человек. Руководство им заявило, что один день простоя обойдется примерно в 1 млн белорусских рублей (29,9 млн российских рублей).
«Нафтан»
Telegram-канал «Выборы видишь?» (ведет редакция TUT.BY) опубликовал фото рабочих, собравшихся перед зданием компании «Нафтан».
«Белаэронавигация»
Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» написал, что на улицу вышли сотрудники «Белаэронавигации», чтобы составить обращение к руководству.
«Белэнергосетьпроект»
«Мая краiна Беларусь» опубликовал фото документа с подписями — «обращения работников к властям». В документе говорится, что сотрудники объявляют забастовку с 17 августа и до выполнения требований.
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