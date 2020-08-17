Potato floggerhttps://t.co/WSwLVO0oHA— FoodTalkSTL (@FoodTalkSTL) August 15, 2020
15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский школьник заработал 2 тысячи долларов на доставке картофеля
Подросток придумал
16-летний Том Бреннан из британского города
Тогда ему пришла в голову мысль, как можно использовать карантин в своих целях. Том предложил людям в своем районе доставку картофеля от местного фермера — друга их семьи.
Школьник создал страничку на Facebook со своим предложением по доставке и ценами на картофель, который он решил доставлять до двери в бумажных пакетах. И его план сработал. В округе оказалось немало желающих приобрести качественные и недорогие овощи с доставкой на дом. Вскоре бизнес пошел в гору, и вместе с картофелем Том стал доставлять и другие сезонные овощи вроде томатов, лука и капусты.
Поскольку количество клиентов у школьника за пару месяцев значительно выросло, ему пришлось расширить свою компанию и «взять на работу» дедушку, отца, старшую сестру и пару друзей. Всего за несколько месяцев предприимчивый подросток смог заработать на доставке фермерских овощей 1,5 тысячи фунтов (около 2 тысяч долларов).
Свой бизнес, появившийся в результате карантина, Том бросать не собирается и уже думает, как совместить доставку с учебой в школе, пишет LAD Bible.
Екатерина Гура