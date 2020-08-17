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15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский школьник заработал 2 тысячи долларов на доставке картофеля

Подросток придумал бизнес-идею во время карантина.

16-летний Том Бреннан из британского города Элсмир-Порт, графство Чешир, во время карантина из-за пандемии коронавируса сумел неплохо заработать. По словам подростка, сидя дома на самоизоляции он сильно заскучал и решил придумать себе какое-нибудь дело.

Тогда ему пришла в голову мысль, как можно использовать карантин в своих целях. Том предложил людям в своем районе доставку картофеля от местного фермера — друга их семьи.

Школьник создал страничку на Facebook со своим предложением по доставке и ценами на картофель, который он решил доставлять до двери в бумажных пакетах. И его план сработал. В округе оказалось немало желающих приобрести качественные и недорогие овощи с доставкой на дом. Вскоре бизнес пошел в гору, и вместе с картофелем Том стал доставлять и другие сезонные овощи вроде томатов, лука и капусты.

Just setting off now!???

Опубликовано Tom Brennan Среда, 3 июня 2020 г.

Поскольку количество клиентов у школьника за пару месяцев значительно выросло, ему пришлось расширить свою компанию и «взять на работу» дедушку, отца, старшую сестру и пару друзей. Всего за несколько месяцев предприимчивый подросток смог заработать на доставке фермерских овощей 1,5 тысячи фунтов (около 2 тысяч долларов).

Свой бизнес, появившийся в результате карантина, Том бросать не собирается и уже думает, как совместить доставку с учебой в школе, пишет LAD Bible.

Екатерина Гура

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