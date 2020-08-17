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17:48 (мск), источник: Российская газета

Минпросвещения: Маски всем учителям носить не обязательно

В министерстве просвещения опровергли информацию СМИ о том, что школьным учителям якобы нужны обязательные маски в новом учебном году.

Источник: РИА "Новости"

— Перечень мер, подготовленный министерством совместно с Роспотребнадзором, комплексный. Он затрагивает уборку и проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима, создание условий для соблюдения правил личной гигиены, проработку вопросов графиков и расписаний школьных занятий и другие аспекты, — рассказали в пресс-службе министерства просвещения.

Средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) содержатся в перечне, но предписаны только персоналу столовых. Нет предписания всем учителям страны надеть маски с первого сентября. При этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты — вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах. И он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне.

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