21:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
День флага в небе над Москвой (видео)
Mail.ru Group в День флага проводит шоу дронов над Москвой. В представлении задействовано более 300 квадрокоптеров.
Дроны синхронно поднимутся на высоту до 150 метров и разыграют визуальную историю: главные действующие лица — проекты Mail.ru Group и триколор.
Присоединиться к празднику может каждый — на площадке «Клипы ВКонтакте» проходит флешмоб под хэштегом #деньфлага. 22 августа можно будет примерить специальную праздничную маску с российским флагом. В соцсети также стартует флешмоб — к нему можно будет присоединиться, записав ролик в новой маске с хештегом #деньфлага.