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21:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

День флага в небе над Москвой (видео)

Mail.ru Group в День флага проводит шоу дронов над Москвой. В представлении задействовано более 300 квадрокоптеров.

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Дроны синхронно поднимутся на высоту до 150 метров и разыграют визуальную историю: главные действующие лица — проекты Mail.ru Group и триколор.

Присоединиться к празднику может каждый — на площадке «Клипы ВКонтакте» проходит флешмоб под хэштегом #деньфлага. 22 августа можно будет примерить специальную праздничную маску с российским флагом. В соцсети также стартует флешмоб — к нему можно будет присоединиться, записав ролик в новой маске с хештегом #деньфлага.

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