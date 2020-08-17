Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Россиянам рассказали об изощренных способах ввоза «санкционки»Россельхознадзор представил в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками продуктов в Россию
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
20:14 (мск), источник: Известия

Срочники смогут получить права категории D бесплатно

Правительство поддержало законопроект, позволяющий военнослужащим-срочникам получать водительские удостоверения категории D и подкатегории D1 без уплаты государственной пошлины. Депутаты уверены, что такое нововведение повысит престиж армии.

Источник: РИА "Новости"

«Законопроект имеет социальную значимость в условиях сокращения доходов части населения в связи с реализацией ограничительных и иных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С учетом изложенного правительство законопроект поддерживает», — говорится в заключении кабмина, которое имеется в распоряжении «Известий».

Читайте также
10 главных фактов о российских ВДВ

Также в проекте предлагается освободить от уплаты пошлин за удостоверение тракториста-машиниста россиян, получивших по направлению военного комиссариата военно-учетную специальность (ВУС) солдат (матросов) и сержантов (старшин), предполагающую управление транспортными средствами или самоходными машинами.

Права категории D дают возможность управлять транспортными средствами, служащими для перевозки людей и имеющими более восьми сидячих мест, не учитывая водительского места. К этой категории относятся автобусы любых размеров и массы, в том числе и дополненные прицепами с массой, не превышающей 750 кг.

 Средство для моллов: власти допускают возможность работы ТЦ во время второй волны
Защитная надежда: ученые объяснили, почему в пандемию следует носить хлопок
Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов
Сбербанк снизил ставку по вкладам
«Калашников» объявил о создании автомата под патрон НАТО
Тысячи медуз превратили Азовское море в живой «кисель» (видео)
Что происходило на заводах в Минске во время приезда Лукашенко
Ученые выяснили, в каком порядке появляются симптомы COVID-19
Здоровье
Верю — не верю: как правильно читать отзывы в интернете В какой степени можно доверять критике и похвале в адрес клиник и врачей.
Hi-Tech
Китайцы готовят очень необычный смартфон. Есть фото Какая польза от него будет — неизвестно
Горячие темы на Авто
Кому еще не понятно, что происходит в Белорусии? 336
Белоруссия передала России 32 российских гражданина, ранее задержанных в республике и объявленных бойцами частной военной компании Вагнера. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передает ТАСС. 190
Ничего. Сегодня можно. Просто пятница сегодня. 89
Привет честной компании. 78
Кино
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках Актриса получила роль успешной специалистки в области сексологии
Новости партнеров
Появления вакцины в России осталось ждать недолго
Что с добровольцами? Новости о состоянии добровольцев, испытавших вакцину
Добровольцы рассказали о вакцине от коронавируса
Уколоться и забыть. Что необходимо знать о вакцине против коронавируса
Дети
Экс-муж Навки впервые показал четырехмесячную дочку (фото) Весной фигурист стал отцом в третий раз
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь