20:14 (мск), источник: Известия
Срочники смогут получить права категории D бесплатно
Правительство поддержало законопроект, позволяющий
«Законопроект имеет социальную значимость в условиях сокращения доходов части населения в связи с реализацией ограничительных и иных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С учетом изложенного правительство законопроект поддерживает», — говорится в заключении кабмина, которое имеется в распоряжении «Известий».
Также в проекте предлагается освободить от уплаты пошлин за удостоверение
Права категории D дают возможность управлять транспортными средствами, служащими для перевозки людей и имеющими более восьми сидячих мест, не учитывая водительского места. К этой категории относятся автобусы любых размеров и массы, в том числе и дополненные прицепами с массой, не превышающей 750 кг.