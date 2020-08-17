18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые придумали, как сделать молочный шоколад полезным
Они добавили в него секретный ингредиент.
Специалисты из Службы исследований Министерства сельского хозяйства США провели ряд экспериментов с целью сделать молочный шоколад таким же полезным, как черный. Для улучшения его состава они использовали тонкую мембрану, которая окружает ядро арахиса. Ранее ее считали отходом и использовали только в качестве корма для животных, но оказалось, что кожура очень полезная.
Главная проблема, с которой столкнулись исследователи, была в том, чтобы правильно извлечь фенолы и смешать их с другими ингредиентами в нужной пропорции.
Для этого исследователи сначала измельчили шелуху арахиса и выделили из нее фенольные соединения, к которым затем добавили этанол. Таким же способом они выделили фенольные соединения из кофейной гущи и чайных листьев. Полученный порошок они смешали с пищевой добавкой — мальтодекстрином, а затем готовую массу добавили в молочный шоколад.
В ходе тестирования ученые выяснили, что идеальный (вкусный и полезный) молочный в своем составе должен содержать 0,8% фенольных соединений.
Пока о запуске массового производства полезного молочного шоколада речи не идет, но специалисты надеются, что их формула
Екатерина Гура