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04:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Арестантский уклад выгоняют из школы

Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Верховный суд РФ запретил в стране деятельность незарегистрированного движения АУЕ («Арестантский уклад един»), признав его экстремистским. Идеи группировки с ценностями тюремной субкультуры начали распространяться среди школьников около десяти лет назад с Забайкальского края. В правоохранительных органах насчитали 34 тыс. участников АУЕ в 40 регионах, отметив «хорошую структурированность и управляемость» организации. В Генпрокуратуре уверены, что решение суда позволит «защищать интересы подрастающего поколения», однако опрошенные эксперты сомневаются, что в этом поможет запрет никогда не существовавшей де-юре организации.

Оперативники назвали распространение «воровской» идеологии в подростковой среде следствием упразднения специализированных подразделений по борьбе с оргпреступностью в 2008 году.

Верховный суд РФ признал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един») экстремистским по иску Генпрокуратуры. «Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству», — отметили в надзорном ведомстве. Накануне заседания суда генпрокурор РФ Игорь Краснов поручал усилить «профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации», призывая обратить особое внимание на АУЕ.

Общественники пытаются бороться с АУЕ как минимум последние пять лет.
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Так, в 2016 году защита детей от проникновения криминала в школы объявлялась одним из приоритетов работы президентского Совета по правам человека (СПЧ). Занимавший тогда пост главы СПЧ Михаил Федотов говорил, что организация займется действующей в Забайкалье группировкой АУЕ, члены которой с 2003 года собирают деньги с жителей региона, в том числе со школьников. Господин Федотов признавался, что о группировке ему «давно говорили дети, но было непонятно, как на это реагировать».

Адвокат, бывший детский омбудсмен Павел Астахов рассказал «Ъ», что столкнулся с АУЕ в Забайкальском крае в начале 2010-х во время расследования инцидента в местном интернате, воспитанников которого задержали полицейские за вымогательство.

«Мы смотрели, как дети друг с другом разговаривают, как старшие руководят ими. Они даже у нашей уполномоченной тогда пытались стрельнуть денег», — вспоминает господин Астахов, добавляя, что обсуждал проблему с региональными властями, «но никто тогда не хотел этим заниматься».
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Примечательно, что даже бывший глава управления МВД по Забайкальскому краю Роман Деев успокаивал общественность, называя АУЕ «сложившимся образом жизни определенной категории лиц», вспоминая о своем школьном опыте: «По 10 копеек местные ребятки, более взрослые, трясли у нас. Они садились, рассказывали, как они между собой дружат, помогают, и никто это движением не называл».

Идеи АУЕ распространились по стране. В 2017 году общественники из Союза добровольцев России просили главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина пресечь в интернете распространение связанного с АУЕ контента. Активисты жаловались, что идеи движения проникли в детские учреждения Забайкальского края, Свердловской области и Ставропольского края.

Суть явления в письме в СКР описывалась так: заключенные через посредников связываются с подростками и устанавливают особый «режим» в учебных заведениях, «заставляя детей сдавать деньги на так называемый общак».
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«Если ребенок не может найти деньги, он подвергается жесткой обструкции, предполагающей наличие отдельной парты или посуды», — утверждали общественники. Бывший секретарь СПЧ Яна Лантратова тогда заявляла, что АУЕ взяло под контроль учебные заведения в 18 регионах.

Поклонники АУЕ регулярно появляются в криминальных сводках.

Так, в 2019 году прокуратура Курганской области вынесла пяти местным школам представление за отсутствие профилактической работы по предотвращению вступления несовершеннолетних в группы АУЕ в соцсетях. В том же году следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении двух 16-летних поклонников АУЕ, вымогавших 3 тыс. руб. и избивавших 14-летнего подростка.

Замминистра просвещения РФ Денис Грибов сказал «Ъ», что движение «охватило более половины регионов» в России. Источник ТАСС в правоохранительных органах оценил численность АУЕ в 34 тыс. активных членов в 40 регионах, уточнив, что 40% из них составляют подростки.

При этом собеседник отметил «хорошую структурированность и управляемость» организации, а также рост популярности АУЕ в 2019 году, насчитав более 4 тыс. тематических групп только в одной соцсети «ВКонтакте».

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Собеседники «Ъ» в правоохранительных органах связывают усиление «воровской» идеологии в подростковой среде с ликвидацией в 2008 году в МВД структур по борьбе с организованной преступностью. Функции департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом (ДБОПиТ) были переданы уголовному розыску, но приоритетными в его деятельности по сути не стали. «Уголовный розыск работает по традиционной схеме — от совершенного преступления, — объяснил “Ъ” один из бывших руководителей ДБОПиТ.— Мы же старались раскрыть организаторов и методы деятельности ОПГ, в том числе касавшихся вовлечения подростков, а потом уже собирали эпизоды для уголовного дела».

В Генпрокуратуре считают, что запрет АУЕ позволит «защищать интересы подрастающего поколения».

Господин Грибов уверен, что это «поможет очистить сеть Интернет от части деструктивного контента». Однако опрошенные эксперты в этом сомневаются. Глава информационно-аналитического центра «Сова» (занимается мониторингом применения антиэкстремистского законодательства) Александр Верховский не понимает юридические последствия от запрета АУЕ как никогда не существовавшей организации. «Применить запрет невозможно, и государство выглядит в этой ситуации нелепо», — рассуждает он.

Это не организация, не юрлицо. Сегодня они АУЕ, а завтра УАЕ.

Адвокат Дмитрий Аграновский по этой же причине называет запрет Верховного суда декларативным: «Это как запрещать сходку коза ностра». Господин Верховский предполагает, что теперь «хулиганов будут таскать на беседы в полицию», грозя им применением ст. 282.2 УК РФ об организации экстремисткой организации (грозит сроками до двух лет лишения свободы). «Но реально применять эту статью окажется не очень возможным, и вскоре выяснится, что запрет не работает», — прогнозирует он. Господин Аграновский считает, что привлечь к административной и уголовной ответственности члена АУЕ получится, лишь если он «будет открыто демонстрировать символику движения или заявит о своей причастности к нему».

В Министерстве просвещения РФ понимают, что «вопрос развития системы воспитания является ключевым в обеспечении профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», обещая в связи с этим поддерживать детские объединения, в том числе Российское движение школьников и близкую к Минобороны Юнармию.

Александр Воронов, Анна Васильева

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