04:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Арестантский уклад выгоняют из школы
Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским.
Верховный суд РФ запретил в стране деятельность незарегистрированного движения АУЕ («Арестантский уклад един»), признав его экстремистским. Идеи группировки с ценностями тюремной субкультуры начали распространяться среди школьников около десяти лет назад с Забайкальского края. В правоохранительных органах насчитали 34 тыс. участников АУЕ в 40 регионах, отметив «хорошую структурированность и управляемость» организации. В Генпрокуратуре уверены, что решение суда позволит «защищать интересы подрастающего поколения», однако опрошенные эксперты сомневаются, что в этом поможет запрет никогда не существовавшей
Верховный суд РФ признал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един») экстремистским по иску Генпрокуратуры. «Деятельность движения, основанная на
Так, в 2016 году защита детей от проникновения криминала в школы объявлялась одним из приоритетов работы президентского Совета по правам человека (СПЧ). Занимавший тогда пост главы СПЧ Михаил Федотов говорил, что организация займется действующей в Забайкалье группировкой АУЕ, члены которой с 2003 года собирают деньги с жителей региона, в том числе со школьников. Господин Федотов признавался, что о группировке ему «давно говорили дети, но было непонятно, как на это реагировать».
Адвокат, бывший детский омбудсмен Павел Астахов рассказал «Ъ», что столкнулся с АУЕ в Забайкальском крае в начале 2010-х во время расследования инцидента в местном интернате, воспитанников которого задержали полицейские за вымогательство.
Примечательно, что даже бывший глава управления МВД по Забайкальскому краю Роман Деев успокаивал общественность, называя АУЕ «сложившимся образом жизни определенной категории лиц», вспоминая о своем школьном опыте: «По 10 копеек местные ребятки, более взрослые, трясли у нас. Они садились, рассказывали, как они между собой дружат, помогают, и никто это движением не называл».
Идеи АУЕ распространились по стране. В 2017 году общественники из Союза добровольцев России просили главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина пресечь в интернете распространение связанного с АУЕ контента. Активисты жаловались, что идеи движения проникли в детские учреждения Забайкальского края, Свердловской области и Ставропольского края.
«Если ребенок не может найти деньги, он подвергается жесткой обструкции, предполагающей наличие отдельной парты или посуды», — утверждали общественники. Бывший секретарь СПЧ Яна Лантратова тогда заявляла, что АУЕ взяло под контроль учебные заведения в 18 регионах.
Поклонники АУЕ регулярно появляются в криминальных сводках.
Так, в 2019 году прокуратура Курганской области вынесла пяти местным школам представление за отсутствие профилактической работы по предотвращению вступления несовершеннолетних в группы АУЕ в соцсетях. В том же году следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении двух 16-летних поклонников АУЕ, вымогавших 3 тыс. руб. и избивавших 14-летнего подростка.
При этом собеседник отметил «хорошую структурированность и управляемость» организации, а также рост популярности АУЕ в 2019 году, насчитав более 4 тыс. тематических групп только в одной соцсети «ВКонтакте».
Собеседники «Ъ» в правоохранительных органах связывают усиление «воровской» идеологии в подростковой среде с ликвидацией в 2008 году в МВД структур по борьбе с организованной преступностью. Функции департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом (ДБОПиТ) были переданы уголовному розыску, но приоритетными в его деятельности по сути не стали. «Уголовный розыск работает по традиционной схеме — от совершенного преступления, — объяснил “Ъ” один из бывших руководителей ДБОПиТ.— Мы же старались раскрыть организаторов и методы деятельности ОПГ, в том числе касавшихся вовлечения подростков, а потом уже собирали эпизоды для уголовного дела».
В Генпрокуратуре считают, что запрет АУЕ позволит «защищать интересы подрастающего поколения».
Господин Грибов уверен, что это «поможет очистить сеть Интернет от части деструктивного контента». Однако опрошенные эксперты в этом сомневаются. Глава
Это не организация, не юрлицо. Сегодня они АУЕ, а завтра УАЕ.
Адвокат Дмитрий Аграновский по этой же причине называет запрет Верховного суда декларативным: «Это как запрещать сходку коза ностра». Господин Верховский предполагает, что теперь «хулиганов будут таскать на беседы в полицию», грозя им применением ст. 282.2 УК РФ об организации экстремисткой организации (грозит сроками до двух лет лишения свободы). «Но реально применять эту статью окажется не очень возможным, и вскоре выяснится, что запрет не работает», — прогнозирует он. Господин Аграновский считает, что привлечь к административной и уголовной ответственности члена АУЕ получится, лишь если он «будет открыто демонстрировать символику движения или заявит о своей причастности к нему».
В Министерстве просвещения РФ понимают, что «вопрос развития системы воспитания является ключевым в обеспечении профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», обещая в связи с этим поддерживать детские объединения, в том числе Российское движение школьников и близкую к Минобороны Юнармию.
Александр Воронов, Анна Васильева