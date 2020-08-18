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00:33 (мск), источник: РИА Новости

В России начинаются крупные учения военной полиции

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Специальные учения военной полиции Вооруженных сил «Страж-2020» начинаются на всей территории России, сообщает Минобороны.

Источник: РИА Новости

«В соответствии с планом боевой подготовки с 18 по 21 августа под руководством начальника главного управления военной полиции министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Сергея Кураленко на всей территории Российской Федерации пройдут специальные учения военной полиции Вооруженных сил “Страж-2020” с участием органов управления и подразделений военной полиции трех военных округов и Северного флота», — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

В нем отмечается, что в ходе учений будут испытаны возможности современных образцов вооружения и военной техники, поступивших в этом году в подразделения военных полицейских.

«Всего в учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.

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