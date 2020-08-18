Названо количество россиян из разных регионов с иммунитетом к COVID-19

Роспотребнадзор проводит оценку популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России. В 23 регионах страны проведено более 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование, там проведено еще 9 тысяч тестов, уточнили в
Во всех 26 регионах обследовано примерно по 2800—3200 человек
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано почти 22 миллиона случаев коронавируса. Более 766 тысяч пациентов умерли. В России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.