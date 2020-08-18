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06:59 (мск), источник: РИА Новости

Названо количество россиян из разных регионов с иммунитетом к COVID-19

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:27 MSK, 18.08
Инфицировано927 745+4 892
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
4.0817.08
Скончалось15 740+55
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
4.0817.08
Выздоровело736 101+3 133
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
4.0817.08
Инфицировано21 881 858+209 429
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
4.0817.08
Скончалось774 034 
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
4.0817.08
Выздоровело13 888 301+211 432
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
4.0817.08
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Источник: РИА Новости

Роспотребнадзор проводит оценку популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России. В 23 регионах страны проведено более 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование, там проведено еще 9 тысяч тестов, уточнили в пресс-службе.

Во всех 26 регионах обследовано примерно по 2800—3200 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано почти 22 миллиона случаев коронавируса. Более 766 тысяч пациентов умерли. В России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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