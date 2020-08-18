Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
16В Бейруте произошел сильный взрыв
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
10:51 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 4 748 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 748, это минимум с 20 апреля. Общее количество инфицированных достигло 932 493, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:27 MSK, 18.08
Инфицировано932 493+4 748
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
4.0817.08
Скончалось15 872+132
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
4.0817.08
Выздоровело742 628+6 527
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
4.0817.08
Инфицировано21 891 107+206 758
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
4.0817.08
Скончалось774 160 
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
4.0817.08
Выздоровело13 893 717+215 017
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
4.0817.08
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным, суточный рост третий день не превышает 0,5%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%), Чукотском автономном округе (0,0%), Республике Карелия (0,1), Московской области (0,2%), Забайкальском крае (0,2%), Смоленской области (0,2%), Брянской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Республике Калмыкия (0,2).

В частности, новые 693 случая выявлены в Москве, 157 — в Санкт-Петербурге, 149 — в Свердловской области, 145 — в Московской области, 128 — в Ставропольском крае.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 173 993 человека. Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 527, всего уже выздоровели 742 628 человек.

Число вылечившихся составляет 79,6% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ. В частности, за сутки были выписаны 1 155 пациентов в Москве, 230 — в Республике Чувашия, 226 — в Иркутской области, 215 — в Мурманской области, 205 — в Воронежской области.

Количество летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 132 против 55 днем ранее, всего от инфекции умерли 15 872 пациента. Доля умерших составляет 1,7% от всех инфицированных. За сутки было зарегистрировано 19 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 11 — в Москве, 9 — в Иркутской области, по 8 — в Омской области и Алтайском крае.

 Советский режиссер, получившая известность не только в СССР, но и на Западе
Глава "Аэрофлота" рассказал, почему заразиться коронавирусом на борту самолета невозможно
Мишустин призвал провести генеральную уборку на Дальнем Востоке
Группу Little Big обвинили в плагиате
Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
Арестантский уклад выгоняют из школы
Налоговый вычет. Сколько можно вернуть у государства
Прокуратура начала проверку из-за конфликта на горе Куштау
Банки грозят обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах
Здоровье
Определен порядок появления первых симптомов COVID-19 Чаще всего болезнь начинается с повышения температуры тела.
Hi-Tech
Как выглядит «заброшенная Беларусь» (35 жутких кадров) Жуткие кадры из фильма про постапокалипсис
Горячие темы на Авто
Кому еще не понятно, что происходит в Белорусии? 352
Привет честной компании. 104
Мой Каменец. Собор Петра и Павла. 73
Дождались "новую" Ниву от АвтоВаза 63
Кино
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках Актриса получила роль успешной специалистки в области сексологии
Новости партнеров
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Совершат научный прорыв. Россия и Китай опередят весь мир
Ситуация с вирусом в стране изменилась
Европа осталась позади. Русские девушки обошли все страны в счёте
Дети
Что ни в коем случае нельзя говорить ребенку при ссоре «Мама меня убьет!»: почему дети не приходят домой 
Леди
Ксения Собчак трогательно призналась новому мужу в любви (фото) Звезда опубликовала снимок с Константином Богомоловым.
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Названа связь фруктов и жировой болезни печени
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь