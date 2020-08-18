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13:04 (мск), источник: Ведомости

Минтруд назвал основную цель использования маткапитала в России

Больше половины — 61% — жителей России используют материнский капитал для улучшения жилищных условий, в 2020 году выделенные на ребенка средства с этой целью потратили 339 тыс. семей, сообщила пресс-служба Минтруда.

Источник: Агентство «Москва»

«61% семей, решивших распорядиться средствами материнского капитала в этом году, использовали деньги для улучшения жилищных условий (339 тыс. семей). 28% (155 тыс.) семей оформили ежемесячную выплату на второго ребенка в размере регионального прожиточного минимума», — рассказали в ведомстве.

Еще 11% получателей материнского капитала направили деньги на образование детей. В текущем году так поступили 62 тыс. семей.

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Материнский капитал с 2007 года выдается семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на средства не возникало или не оформлялось. Эта мера поддержки действует в рамках национального проекта «Демография» до конца 2026 года.

С 2020 года право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок. Для тех граждан, у которых с 1 января этого года появился первый ребенок, размер господдержки составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, маткапитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.

В целом с начала действия программы сертификат на маткапитал получили более 10 млн семей, уточнили в Минтруде.

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