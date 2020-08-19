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12:39 (мск), источник: ТАСС

Власти Вологды отменили школьную форму из-за низких доходов горожан

Глава города Сергей Воропанов призвал жителей сообщать ему обо всех случаях принуждения к покупке формы.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 августа. Власти Вологды разрешили ученикам в новом учебном году посещать занятия без школьной формы, поскольку часть горожан имеют невысокий доход. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов в видеообращении к жителям.

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«По школьной форме. Я предлагаю родителям в связи с тем, что экономическая ситуация не очень хорошая, долгое время некоторые предприятия не работали, и не все родители могут выкинуть часть средств на приобретение школьной формы, предлагаю отказаться от обязательного приобретения школьной формы в классах города Вологды. Если у вас есть желание купить форму, есть возможность, покупайте. Если такой возможности нет, покупать не надо, просьба просто согласовать с классным учителем или директором школы», — сказал Воропанов.

Он также добавил, что горожане, которых руководство школ будет заставлять приобретать форму, должны сообщить властям о таких фактах. Для этого достаточно написать Воропанову на его странице во «ВКонтакте». «Понятно, что это [должен быть] не спортивный костюм, а деловой вид. Не обязательно покупать [форму], мы не знаем, что будет в конце сентября, в октябре», — отметил чиновник.

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