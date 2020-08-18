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13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф сняла светящееся ночное море в Ирландии (фото)

Удивительное природное явление.

Фотограф Джолин Кронин поделилась в Instagram снимками, сделанными ночью на пляже Фонтейнстаун в ирландском графстве Корк. Вода вдоль берега там светилась ярким голубым светом, а потому свои фото Джолин назвала «Морская дискотека».

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Биолюминесцентный планктон, который и освещает воду — это обычное явление на Мальдивах, в Австралии или США, однако для Ирландии это довольно непривычное зрелище, пишет BBC.

Екатерина Гура

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