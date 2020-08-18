Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
14:34 (мск), источник: Газета.Ру

Лоза оценил шансы доказать плагиат в песне Little Big

Доказать плагиат возможно лишь в случае полного совпадения всех нот в песнях. Таким образом музыкант Юрий Лоза прокомментировал «Газете.Ru» обвинение группы Little Big в плагиате со стороны одного из основателей Hard Bass School.

Видео
Little Big заподозрили в плагиате, а на Егора Крида подают в суд за нарушение авторства

«Если он собирается выиграть, ему надо доказать, что на протяжении восьми тактов все нотки повторялись абсолютно точно. Если они хотя бы чуть-чуть изменили одну ноту, то это чистый пиар и никаких шансов доказать плагиат нет. За хореографию он ничего не получит, потому что считается, что все движения делаются людьми произвольно. Нельзя сказать, что хореографию изобрели вы, потому что ее никто не может запатентовать. В текстах та же самая ситуация. Если вы придете в суд и скажете, что кто-то у вас партию спер, хохотать будут все», — пояснил Лоза.

Он добавил, что чаще всего подобные обращения в суд преследуют только одну цель — пиар.

«Это для пиара делается. Обычно подают на тех, у кого есть деньги, а не на тех, кто что-то украл. Поэтому Дидье Маруани судится не с композитором, а с Киркоровым, который песен не пишет, потому что у композитора нет денег, а у Киркорова — есть», — заключил Лоза.

Ранее автор хита «Раз-раз-раз, это хардбасс» Валь Толетов подал в суд на группу Little Big за плагиат. Сумму ущерба артист оценил в 11 млн руб.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «За безупречную службу»: Лукашенко наградил силовиков
Вошло в привычку: россияне просят новых выплат на детей
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии
Смолову предложили полтора миллиона евро в Турции
«Беларуськалий» прекратил добычу руды
Финские ученые узнали, как бороться с похмельем
Налоговый вычет. Сколько можно вернуть у государства
Путин сравнил сокращение экономики в России и других странах
Здоровье
Определена лучшая питьевая вода в России Экспертизу провел «Росконтроль».
Hi-Tech
Прорыв! Ученые впервые увидели столкновение «кристаллов времени» Что это значит для человека
Кино
Энистон и Питт воссоединятся на экране впервые с 2001 года Актеры поучаствуют в читке сценария комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“»
Новости партнеров
Август в России начался с пожаров и смерчей
Такую обиду ветеранов терпеть нельзя – их назвали позором Родины
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Самая красивая межрасовая пара показала дочь
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Мир обратился к России. Наша вакцина удивила специалистов
Безопасна ли вакцина? Вирусолог поставил точку в этом вопросе
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь