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14:07 (мск), источник: РИА Новости

Финские ученые узнали, как бороться с похмельем

ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Употребление продуктов с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин может уменьшить симптомы похмелья, следует из исследования ученых Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии, опубликованного во вторник.

Источник: thom masat/CC0

L-цистеин входит в значительных количествах в состав таких продуктов, как сырое куриное яйцо, сырые семечки подсолнечника или свежие зерна гороха.

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Эксперимент заключался в том, что одна группа волонтёров с признаками похмелья употребляла таблетки L-цистеина, другая употребляла плацебо. Доза алкоголя составила 1,5 грамма на один килограмм веса человека, который употреблялся в течение трех часов.

У испытуемых также измеряли содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов алкоголя в крови. В дополнение к этому они заполняли анкеты на следующее утро после употребления алкоголя, чтобы оценить тяжесть симптомов похмелья.

«Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья. То есть L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу», — утверждают ученые.

Это первое исследование в мире, в котором обнаружено, что простая аминокислота, такая как L-цистеин, уменьшает симптомы похмелья, сообщает Университет Хельсинки.

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