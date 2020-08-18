14:07 (мск), источник: РИА Новости
Финские ученые узнали, как бороться с похмельем
ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Употребление продуктов с высоким содержанием аминокислоты
Эксперимент заключался в том, что одна группа волонтёров с признаками похмелья употребляла таблетки
У испытуемых также измеряли содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов алкоголя в крови. В дополнение к этому они заполняли анкеты на следующее утро после употребления алкоголя, чтобы оценить тяжесть симптомов похмелья.
«Исследование обнаружило статистически значимую связь между
Это первое исследование в мире, в котором обнаружено, что простая аминокислота, такая как