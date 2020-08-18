14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пожарные спасли олененка, застрявшего в дренажной трубе
Спасатели не могут понять, как он туда забрался.
Пожарные в американском штате Массачусетс пришли на помощь олененку, застрявшему в дренажной трубе, сообщает UPI.
Пожарная служба Ашленда сообщила, что олененок бродил по округе нескольких дней, прежде чем в понедельник утром его заметили застрявшим в трубе. Пожарные с помощью двухметрового крюка осторожно вытащили животное.
Олененок не травмировался, но спасатели все равно доставили его к ветеринарам для обследования.
Анна Лысенко