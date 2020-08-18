ВОЗ: коронавирус теперь распространяют молодые люди

«Многие из них даже не подозревают, что заражены: симптомы у них слабые, если они вообще есть», — предупредил господин Каваи, добавив, что это приводит к тому, что они, сами не осознавая этого, передают вирус другим людям.
Эксперт отметил, что такая ситуация создает повышенный риск для самых уязвимых слоев населения: пожилых людей, часто болеющих людей, инвалидов, людей, проживающих в бедных или густонаселенных районах. Между тем новый рост случаев заболевания в ряде стран мира уже вынудил власти вернуть ряд ограничений, снятых несколько недель назад.
В мире зафиксировано более 21 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли 774 тыс. человек, выздоровели 13,8 млн.