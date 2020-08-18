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16:17 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: коронавирус теперь распространяют молодые люди

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в августе выросла доля людей в возрасте 20−40 лет среди всех заразившихся COVID-19 в мире. Как заявил в ходе онлайн-брифинга региональный директор ВОЗ по Западной части Тихого океана Такеси Каваи, «эпидемия изменяется: за распространением вируса все чаще стоят люди в возрасте 20−40 лет».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:27 MSK, 18.08
Инфицировано932 493+4 748
5.08
5204
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Скончалось15 872+132
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Выздоровело742 628+6 527
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Источник: Агентство «Москва»

«Многие из них даже не подозревают, что заражены: симптомы у них слабые, если они вообще есть», — предупредил господин Каваи, добавив, что это приводит к тому, что они, сами не осознавая этого, передают вирус другим людям.

Эксперт отметил, что такая ситуация создает повышенный риск для самых уязвимых слоев населения: пожилых людей, часто болеющих людей, инвалидов, людей, проживающих в бедных или густонаселенных районах. Между тем новый рост случаев заболевания в ряде стран мира уже вынудил власти вернуть ряд ограничений, снятых несколько недель назад.

В мире зафиксировано более 21 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли 774 тыс. человек, выздоровели 13,8 млн.

Алена Миклашевская

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