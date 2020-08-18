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16:08 (мск), источник: Известия

В ВОЗ опровергли роль коллективного иммунитета в победе над пандемией

Коллективный иммунитет не поможет победить пандемию коронавируса, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает Star Tribune.

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Источник: AP 2020

«Население планеты еще очень далеко от того уровня иммунитета, который позволил бы победить пандемию COVID-19. Коллективный иммунитет — это не то решение, которое мы должны искать», — сказал Райан.

Издание отмечает, что коллективный иммунитет обычно достигается с помощью вакцинации. Большинство ученых полагают, что для того, чтобы предотвратить вспышку инфекции, антитела должны быть как минимум у 70% населения. Однако некоторые специалисты считают, что даже если половина населения обладает иммунитетом, это также может иметь эффект в предотвращении эпидемии. В настоящий же момент, по результатам большинства проведенных исследований, антитела к коронавирусу есть только у 10−20% людей.

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Ранее в этот же день генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что вспышка коронавируса возникла из-за того, что данное респираторное заболевание относительно легко передается между людьми.

На прошлой неделе Гебрейесус заявил, что в борьбе с пандемией коронавируса есть проблески надежды, несмотря на рост количества заболевших и умерших пациентов.

По его мнению, существует два элемента для эффективной борьбы с пандемией: лидеры стран должны активизировать свои действия, а граждане принять эти новые меры.

По данным Woldometer на 18 августа, в мире зарегистрировано более 22 млн случаев заболевания COVID-19, 778,1 тыс. человек скончались, 14,8 млн пациентов выздоровели.

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