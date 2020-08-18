Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 августаПоявление слова "телевидение", учреждение Русского географического общества и другие события этого дня
Фоторепортажи
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
8Извержение стратовулкана Синабунг
15:45 (мск), источник: Life.ru

Назван самый любимый у россиян турецкий курорт

Это направление лидирует в предпочтениях путешественников в том числе благодаря низким ценам.

Источник: AFP 2020

Самым популярным среди российских туристов турецким курортом этим летом стала Аланья. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, это направление лидирует по количеству заездов в отели и бронирований до конца августа.

Новость
«Эпидемия в Турции не закончилась»

— После периода ограничений и карантина цена отдыха вышла для российских туристов на первый план — многие из них потеряли в доходах. Поэтому отели Аланьи сейчас и лидируют в рейтинге предпочтений у российских туристов — благодаря демократичным ценам, — отмечают эксперты.

Сейчас тур в Анталью с вылетом в августе и проживанием в трехзвёздочном отеле на первой линии и системой «всё включено» обойдётся всего в 34,5 — 38 тысяч рублей на двоих, пятизвёздочный отель обойдётся немного дороже — от 48,5 тысяч рублей. При этом в эту стоимость входит авиаперелёт, проживание, питание, трансфер и даже медстраховка.

 Страна встала. Главные предприятия Белоруссии объявили забастовку
Фанаты московских команд скандировали "Живе Беларусь", но задержали только
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии
У жителей России резко вырос объем «свободных денег»
«Беларуськалий» прекратил добычу руды
Налоговый вычет. Сколько можно вернуть у государства
Финские ученые узнали, как бороться с похмельем
Лоза оценил шансы доказать плагиат в песне Little Big
Советский силач выиграл Олимпиаду, но слава привела его в тюрьму
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома, когда снимают хиджаб
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
Прорыв! Ученые впервые увидели столкновение «кристаллов времени» Что это значит для человека
Горячие темы на Авто
Кому еще не понятно, что происходит в Белорусии? 355
Привет честной компании. 104
Мой Каменец. Собор Петра и Павла. 73
Съездил на чёрное море 68
Кино
Энистон и Питт воссоединятся на экране впервые с 2001 года Актеры поучаствуют в читке сценария комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“»
Новости партнеров
А мы простим?
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
Дети
Названы условия новых выплат на детей до 16 лет Решение будет зависеть от ряда факторов
Леди
Ксения Собчак трогательно призналась новому мужу в любви (фото) Звезда опубликовала снимок с Константином Богомоловым.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь