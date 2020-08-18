15:45 (мск), источник: Life.ru
Назван самый любимый у россиян турецкий курорт
Это направление лидирует в предпочтениях путешественников в том числе благодаря низким ценам.
Самым популярным среди российских туристов турецким курортом этим летом стала Аланья. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, это направление лидирует по количеству заездов в отели и бронирований до конца августа.
— После периода ограничений и карантина цена отдыха вышла для российских туристов на первый план — многие из них потеряли в доходах. Поэтому отели Аланьи сейчас и лидируют в рейтинге предпочтений у российских туристов — благодаря демократичным ценам, — отмечают эксперты.
Сейчас тур в Анталью с вылетом в августе и проживанием в трехзвёздочном отеле на первой линии и системой «всё включено» обойдётся всего в 34,5 — 38 тысяч рублей на двоих, пятизвёздочный отель обойдётся немного дороже — от 48,5 тысяч рублей. При этом в эту стоимость входит авиаперелёт, проживание, питание, трансфер и даже медстраховка.