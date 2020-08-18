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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Галапагосах нашли 30 глубоководных форм жизни

И это не предел, уверены ученые.

Международная группа морских исследователей обнаружила 30 ранее неизвестных видов глубоководных существ у Галапагосских островов, сообщает AFP.

Все они принадлежат к беспозвоночным: это необычные и красочные сообщества хрупких кораллов и губок, морские звезды и ракообразные.

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Ученые изучали экосистемы на глубине до 3,4 тыс. метров с помощью подводных роботов (ROV). Экспедиция впервые исследовала три подводных горы с крутыми склонами недалеко от островов Дарвина и Вольфа на севере архипелага. В этом районе проживает самая большая в мире популяция акул.

«Эти нетронутые подводные горы находятся в пределах морского заповедника Галапагосов и защищены от разрушительных действий человека, таких как лов рыбы донным тралом или глубоководная добыча полезных ископаемых», — сказал Салинас де Леон, который возглавлял исследование.

По словам ученых, глубины океанов могут преподнести еще множество сюрпризов морским биологам, так как жизнь в труднодоступных местах океана исследована не до конца.

Анна Лысенко

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