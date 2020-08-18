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16:52 (мск), источник: Life.ru

Российские туристы назвали главные минусы отечественных курортов

Лишь 9% опрошенных россиян заявили, что их всё устраивает в сфере внутреннего туризма.

Источник: РИА "Новости"

Высокая стоимость отдыха, низкий уровень сервиса и большие транспортные расходы. Эти три причины являются главными, по которым российские туристы не хотят отдыхать на отечественных курортах. Такие данные следуют из опроса почти пяти тысяч россиян из разных концов страны по вопросу внутреннего туризма.

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Согласно результатам исследования, проведённого центральной общественной приёмной председателя ЕР Дмитрия Медведева, 51% российских туристов недовольны высокой стоимостью отдыха на отечественных курортах. 16% опрошенных не устраивает сервис. Столько же человек назвали проблемой высокую стоимость проезда до мест отдыха. У 3% респондентов недовольство вызывает качество российских пляжей. По 2% набрали варианты ответов про контингент отдыхающих и вопрос безопасности. Лишь 9% российских туристов полностью удовлетворены отечественными курортами.

— Нужно дорабатывать действующее законодательство и совершенствовать как предлагаемые туристические услуги, так и их качество, — заявила глава комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

Она добавила, что результаты исследования станут основанием для разработки новых законопроектов в сфере туризма.

Отметим, опрос проводился с 5 по 13 августа методом анкетирования через Интернет.

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