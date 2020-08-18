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17:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как изменился Ухань: от пустых улиц до фестиваля в бассейне

Тысячи людей набились в бассейн, масок на лице ни у кого нет, все плавают на надувных кругах и веселятся под звуки музыкального фестиваля.

Источник: GETTY IMAGES

Картина не очень соответствует 2020-му году, и тем не менее именно такие сцены можно было наблюдать в прошлые выходные в китайском городе Ухань, где в конце прошлого года впервые появился коронавирус.

Фотографии вечеринки в уханьском аквапарке Maya Beach, так сильно контрастирующие с жизнью большинства стран в эпоху коронавирусной пандемии, разошлись по интернету.

Но еще сильнее эти фотографии контрастируют со сценами из самого Уханя полугодом раньше. В январе город просто закрылся — на улицах не было ни машин, ни людей.

Ни масок, ни дистанции между посетителями | Источник: GETTY IMAGES

Ограничительные меры в Ухане сняли в апреле, а с середины мая, по официальным данным, в самом городе и в провинции Хубэй, где он расположен, не было зафиксировано ни одного случая внутренней передачи коронавируса.

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Медленное возвращение к нормальности

23 января в Ухане начался беспрецедентный по тем временам карантин. В городе на тот момент было зарегистрировано 17 связанных с Covid-19 смертей и более 400 инфицированных.

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Следы коронавируса теряются

За неделю до этого власти Китая подтвердили факт передачи вируса от человека к человеку. Ранее доказательств этому не было.

Город с 11-миллионным населением оказался взаперти и был полностью отрезан от остального Китая. В течение последовавших месяцев местных жителей тысячами тестировали на коронавирус и сажали на карантин. Массовые мероприятия были отменены, любые скопления людей запрещены.

К марту меры локдауна начали мало-помалу снимать. Одному человеку из каждой квартиры разрешили выходить за пределы жилого комплекса максимум на два часа.

Начали открываться торговые центры, заработал общественный транспорт, и люди стали выходить из дома, хотя меры социального дистанцирования по-прежнему действовали, и нужно было носить маски.

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8 апреля локдаун официально завершился.

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Как только локдаун закончился, люди поспешили жениться | Источник: GETTY IMAGES

Стало казаться, что жизнь возвращается в нормальное русло. Открылись школы, возобновился бизнес, общественный транспорт заработал в полную силу.

Однако 12 мая в Ухане было зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Город молниеносно привел в действие план тестирования всего 11-миллионного населения, и вскоре вспышка была погашена.

Ученики вернулись в школы | Источник: GETTY IMAGES

К июню на улицах города снова открылись ночные рынки. А через месяц, в июле, жизнь стала по-настоящему возвращаться в привычное русло в большинстве регионов Китая. Кинотеатры, многие парки, библиотеки, музеи снова открыли двери, были разрешены массовые мероприятия.

Сегодня в Ухане жизнь бьет ключом. Организаторы вечеринки в бассейне, которая прославилась в интернете, даже предлагали девушкам билеты за полцены, чтобы привлечь как можно больше посетителей.

Уханьский кинотеатр в июле | Источник: GETTY IMAGES

По словам управляющего парком аттракционов Wuhan Happy Valley, на территории которого расположен аквапарк, где прошел фестиваль, заполняться посетителями он стал только в августе.

В настоящий момент за выходные парк посещает порядка 15 тысяч человек — это в два раза меньше, чем было в это же время в прошлом году.

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Комментируя фотографии из бассейна, некоторые пользователи китайских соцсетей удивлялись, что организаторам разрешили провести столь массовое мероприятие. В «Твиттере» и «Фейсбуке» также раздавались встревоженные голоса. Однако в Ухане не было новых случаев коронавируса с середины мая — при 9,9 миллионах протестированных. Запрета на массовые мероприятия в городе нет.

Вирус тем временем продолжает свирепствовать в других странах. В мире зарегистрировано более 21 миллиона случаев заражения, а в таких странах, как Южная Корея и Новая Зеландия, которые изначально справились с распространением Covid-19, наблюдаются новые вспышки. Так что многие страны еще долго не наберутся уверенности, чтобы разрешить подобные многолюдные мероприятия.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
ВОЗ: Ухань не обязательно является местом начала передачи COVID-19 от животного к человеку
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