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17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые из США научили саранчу находить взрывчатку

Насекомые-киборги уже готовы к полевым испытаниям.

Источник: Reuters

Американские специалисты еще несколько лет назад говорили о своих планах создать служебную «саранчу-киборга», которая сможет распознавать взрывчатые вещества и сообщать об этом человеку. Судя по опубликованным исследованиям, у ученых все получилось.

Специалисты из Вашингтонского университета определили, что нейроны в мозге саранчи по-разному реагируют на тротил и динитротолуол, а также на пары других химических веществ.

Кроме того, они научились определять различия в реакции мозга насекомого на запах в различных концентрациях, что поможет человеку точно определить местонахождение взрывчатых веществ.

Ученые также оптимизировали созданную ранее для биороботов систему восприятия, которая способна передать полученную информацию людям. Во время специальной хирургической процедуры они присоединили к мозгу саранчи мини электроды, которые не мешают движению насекомого и точно передают «ощущения» на конкретное химическое вещество, пишет Science Daily.

Система показала отличные предварительные результаты, и ученые уже готовы имплантировать электроды в мозг саранчи, чтобы испытать «киборгов» в рабочих условиях.

Екатерина Гура

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