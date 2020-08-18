17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из США научили саранчу находить взрывчатку
Американские специалисты еще несколько лет назад говорили о своих планах создать служебную «
Специалисты из Вашингтонского университета определили, что нейроны в мозге саранчи
Ученые также оптимизировали созданную ранее для биороботов систему восприятия, которая способна передать полученную информацию людям. Во время специальной хирургической процедуры они присоединили к мозгу саранчи мини электроды, которые не мешают движению насекомого и точно передают «ощущения» на конкретное химическое вещество, пишет Science Daily.
Система показала отличные предварительные результаты, и ученые уже готовы имплантировать электроды в мозг саранчи, чтобы испытать «киборгов» в рабочих условиях.
Екатерина Гура