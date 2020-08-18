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17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые раскрыли тайны, спрятанные в генах пингвинов

Они узнали, где и когда появились эти птицы и что их ждет в будущем.

Источник: AP 2020

Пингвины возникли в прохладных прибрежных районах Австралии и Новой Зеландии, а вовсе не в Антарктиде, как думали многие ученые.

Это произошло примерно 22 миллиона лет назад, установили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли. Они собрали образцы крови и тканей всех 18 современных видов пингвинов, расшифровали геномы и сравнили их между собой. Их работа опубликована в PNAS.

В ходе эволюции эти удивительные птицы расселились от Антарктиды до экватора и приспособились и к сильному морозу, и к жаре. Теперь ученые наконец смогли понять, как им это удалось.
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Генетические данные показывают, что предки королевских и императорских пингвинов, двух самых крупных видов, рано выделились в отдельные линии и переселились в субантарктические и антарктические воды, предположительно, чтобы воспользоваться обильными пищевыми ресурсами.

Другие пингвины стали широко расселяться по Южному полушарию после того, как около 12 миллионов лет назад полностью открылся пролив Дрейка между Антарктидой и южной оконечностью Южной Америки. Появившееся в этом месте быстрое океаническое течение помогло этим нелетающим птицам добраться в разные уголки Южной Америки и Африки.

Ученые также установили, что на протяжении миллионов лет разнообразие пингвинов уменьшалось с повышением температуры. Но это происходило относительно медленно. Сейчас, когда изменения климата и окружающей среды происходят слишком быстро, некоторые виды пингвинов не успеют адаптироваться и исчезнут навсегда, говорят исследователи.

Анна Лысенко

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