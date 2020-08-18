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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сестры, пережившие войну, узнали тайну друг о друге спустя 30 лет

И это их только сблизило.

Сестры из Великобритании Джин Арглес и Патриция Дэви летом 2020 года опубликовали совместную книгу Codebreaking Sisters: Our Secret War («Сестры-расшифровщицы: Наша секретная война»), в которой рассказали о том, как пережили Вторую мировую войну и поделились тайной, которую они скрывали друг от друга более 30 лет.

В 1930-х годах у сестер была няня из Австрии, которая научила их немецкому языку. И такой навык очень пригодился, когда началась война. В 1939 году 18-летнюю Патрицию взяли на государственную службу в секретный узел связи, где она занималась перехватом немецких радиоволн и расшифровкой посланий.

А в 1943 году ее сестру Джин, которая также стала совершеннолетней, пригласили на аналогичную службу сначала в Египет, а затем в Италию, пишет BBC.

Всю войну сестры работали расшифровщицами, но никому об этом не могли рассказать. Как рассказала Джин, они обе подписали официальный документ о государственной тайне, разглашение которой каралось смертью.

Лишь спустя 30 лет после окончания войны во время семейного ужина сестры решились откровенно поговорить друг с другом и рассказать правду о своем прошлом. Воспоминаний оказалось так много, что спустя время Джин и Патриция решили написать об этом совместную книгу.

Кстати, их отец полковник Кэри Оутрам также после войны написал книгу воспоминаний 1000 Days on the River Kwai: The Secret Diary of a British Camp Commandant («1000 дней на реке Квай: секретный дневник британского коменданта лагеря»).

Екатерина Гура

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