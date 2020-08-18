17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец нашел в унитазе большую змею (видео)
И достал ее клюшкой для гольфа.
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И достал ее клюшкой для гольфа.
Житель Техаса по имени Гас Уэст обнаружил в унитазе змею.
«Сегодня у нас был маленький посетитель», — подписал он видео, размещенное в соцсетях. Инцидент произошел в городе Абилин, уточняет телеканал KVUE.
Змея оказалась неядовитой, но ее внезапное появление все равно способно напугать кого угодно. Многие пользователи назвали сцену ее появления своим худшим ночным кошмаром.
«Я не знаю, как она туда попала», — отметил хозяин дома, отметив, что в канализации у него стоят специальные заслонки против крыс и других незваных гостей.
Сама змея не пострадала. Ее выудили клюшкой для гольфа и отпустили на заднем дворе.
Анна Лысенко