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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец нашел в унитазе большую змею (видео)

И достал ее клюшкой для гольфа.

Житель Техаса по имени Гас Уэст обнаружил в унитазе змею.

«Сегодня у нас был маленький посетитель», — подписал он видео, размещенное в соцсетях. Инцидент произошел в городе Абилин, уточняет телеканал KVUE.

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Змея оказалась неядовитой, но ее внезапное появление все равно способно напугать кого угодно. Многие пользователи назвали сцену ее появления своим худшим ночным кошмаром.

«Я не знаю, как она туда попала», — отметил хозяин дома, отметив, что в канализации у него стоят специальные заслонки против крыс и других незваных гостей.

Сама змея не пострадала. Ее выудили клюшкой для гольфа и отпустили на заднем дворе.

Анна Лысенко

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