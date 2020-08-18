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17:41 (мск), источник: ТАСС Наука

Открыт новый путь распространения гриппа

Оказалось, что возбудитель болезни передается даже через пыль и мельчайшие волокна.

Источник: Reuters

ТАСС, 18 августа. Вирус гриппа может распространяться от одного человека к другому, прикрепляясь к поверхности различных твердых частиц, в том числе пыли и обрывков волокон. К такому выводу пришли американские ученые, статью которых опубликовал научный журнал Nature Communications.

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«Мы всегда считали, что вирус гриппа передается через капли и аэрозоли, которые выдыхает больной человек во время разговора, кашля или чихания. Поэтому мы удивились, узнав, что разносить вирусные частицы и заражать новых жертв может обычная пыль», — рассказал один из авторов исследования, профессор Калифорнийского университета Уильям Ристенпарт.

Пандемия коронавируса нового типа заставила ученых детально исследовать, как распространяются возбудители респираторных инфекций и как на это влияют средства защиты — например, самодельные и фабричные маски. Эти исследования показали, что медики недостаточно хорошо понимали, как вирусы передаются от одного человека к другому и как много существует путей их распространения.

В частности, ранее ученые считали, что маски не защищают от заражения коронавирусом и что он не может передаваться аэрозольным путем. Однако позже выяснилось, что значительно снижают вероятность заполучить COVID-19 даже простые хирургические маски, а одним из главных путей распространения коронавируса оказались именно аэрозоли.

Новые пути распространения вируса

Руководствуясь подобными соображениями, профессор Ристенпарт и его коллеги изучили, как организм животного или человека может хотя бы в теории участвовать в распространении вирусных частиц. Для этого ученые привили несколько морских свинок от гриппа, после чего поселили их в полностью изолированную от окружающей среды клетку.

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Систему рециркуляции воздуха в помещении с этой клеткой ученые оснастили набором фильтров, чтобы проследить, какие частицы появлялись в воздухе клетки. Также ученые фиксировали, из-за каких действий морских свинок появлялись те или иные частицы. Наблюдения показали, что когда животные начинали двигаться, в воздухе постоянно появлялось множество частиц пыли и обрывков различных микроволокон.

Потом исследователи проверили, что произойдет, если покрыть шерсть и кожу грызунов раствором с частицами вируса гриппа. Благодаря прививке морские свинки не заражались им, но при этом они постоянно выбрасывали в окружающую среду тысячи вирусных частиц, которые прикреплялись к поверхности пылинок и волокон.

В следующих экспериментах ученые подключили к системе рециркуляции воздуха еще одну клетку, в которой жила морская свинка без прививки от гриппа. Частицы пыли из клетки ее «соседа» попали в ее организм и заразили животное.

К похожим результатам ученые пришли, пропитав бумажную салфетку раствором с частицами вируса, высушив ее и потерев в окрестностях воздухоприемника, который вел в клетку. Это говорит о том, что пыль, микроволокна и другие твердые частицы могут играть важную роль в распространении гриппа. Это необходимо учитывать во время его сезонных эпидемий.

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