В Японии на свет появился «двуличный» жук-единорог (фото)

Сотрудники японского Музея природы и истории префектуры города Миядзаки показали в своем Twitter-аккаунте необычного жука, который недавно появился на свет и теперь живет у них в музее.
На фото — жук-олень, который славится своими шикарными «рогами». Однако в данном случае рог у насекомого оказался только один. Но на этом мутация жука не закончилась. Оказалось, что природа наградила его сразу двумя телами: слева у него тело самца, а справа — самки. Этим и обусловлено наличие лишь одного «рога», которые есть только у мужских особей, пишет SoraNews 24.
Сотрудники музея отметили, что шанс появления такого существа на свет равен одному к десяти тысячам, так что им крупно повезло. Несмотря на непропорциональное двойное тело и маленький (в сравнении с сородичами) размер, жук-гермафродит здоров и энергичен и не испытывает никаких трудностей из-за своих особенностей.
О появлении на свет необычного жука в музее рассказали еще в начале августа, но пост стал вирусным лишь спустя две недели, после того, как его опубликовали в других соцсетях.