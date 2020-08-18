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19:36 (мск), источник: ТАСС Наука

Посткоронавирусный воспалительный синдром у детей назвали отдельной болезнью

ТАСС, 18 августа. Посткоронавирусный воспалительный синдром (MIS-C) — это новая форма расстройств иммунной системы, он отличается от синдрома Кавасаки и других схожих заболеваний. К таким выводам пришли британские медики, статью который опубликовал научный журнал Nature Medicine.

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Источник: AP 2020

«Симптомы болезни и изменения в работе иммунных клеток, которые мы зафиксировали, говорят о том, что MIS-C — это отдельная иммунопатологическая болезнь детей. Ее появление связано с тяжелыми формами COVID-19. Исследование механизмов ее развития должно стать приоритетом для всего научного сообщества», — пишут исследователи.

В первые дни после начала эпидемии коронавирусной инфекции медики начали замечать, что некоторые дети, которые переболели COVID-19, впоследствии страдали от нарушений в работе иммунитета, которые похожи на синдром Кавасаки. Так врачи называют лихорадку, которая возникает в результате чрезмерно сильной активации иммунитета в ответ на различные инфекции.

Из-за синдрома Кавасаки появляется сыпь на коже, краснеет язык и опухают конечности, а также развиваются различные долгосрочные нарушения в работе организма ребенка, в том числе потенциально смертельные аневризмы коронарной артерии и некоторых других сосудов.

Медики пока не знают, из-за чего появляются этот синдром.

Новые последствия коронавирусной инфекции

Схожесть некоторых симптомов посткоронавирусного воспалительного синдрома и болезни Кавасаки заставила медиков из Королевского колледжа Лондона под руководством иммунобиолога Ману Шанкара-Хари детально изучить истории болезней 25 юных носителей MIS-C.

Это были дети от семи до 14 лет, которые попали в университетскую клинику в промежутке между концом апреля и концом мая текущего года с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. После выздоровления от COVID-19 у всех этих детей появились различные версии постконоравирусного воспалительного синдрома. С аналогичными проблемами в больницы обратились также несколько других детей, которые раньше не жаловались на типичные симптомы COVID-19.

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Лишь два ребенка из двух дюжин страдали от полного набора симптомов, характерных для синдрома Кавасаки. Для остальных носителей MIS-C был характерен или неполный их набор, или же другие нарушения: сбои в работе сердца и проблемы с пищеварением, не типичные для этого синдрома.

Ученые заметили и другие расхождения: в том, как прогрессировали обе болезни и как менялись состав крови и уровень активности различных иммунных клеток. К примеру, в крови носителей MIS-C наблюдалось большое количество молекул, которые способствуют формированию тромбов, а количество моноцитов и нейтрофилов в их крови оставалось низким, что нехарактерно для болезни Кавасаки.

Все это, по мнению Шанкара-Хари и его коллег, позволяет считать посткоронавирусный воспалительный синдром отдельной полноценной болезнью, которая связана с дисфункцией иммунной системы.

Дальнейшее изучение историй болезни детей и опыты на культурах клеток, как надеются ученые, позволят узнать причины ее появления и помогут понять, как можно защитить детей, которые переболели COVID-19.

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