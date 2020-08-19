08:42 (мск), источник: Известия
Тяжелая ноша: риски COVID-19 для беременных оказались сильнее ожидаемых
Шансы будущих мам попасть в отделение интенсивной терапии и на ИВЛ на 50% выше.
Беременность делает женский организм более уязвимым для тяжелого COVID-19. Об этом свидетельствуют новые данные, полученные учеными.
Согласно статистике, опубликованной Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), будущие мамы имеют на 50% больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии (ОИТ), чем другие пациентки. Кроме того, женщины в положении на 70% чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких, хотя вероятность смерти у них меньше. В процессе ожидания ребенка на организм ложится двойная нагрузка:
В ведущем мировом научном журнале Science вышла статья о том, что риски коронавируса у беременных до сих пор недооценивались: ожидание ребенка,
Также они на 70% чаще нуждались в искусственной вентиляции легких, хотя вероятность смерти у них была меньше.
Не менее важные сведения были опубликованы Агентством общественного здравоохранения Швеции. Исследователи обнаружили, что беременные или только что родившие женщины с COVID-19 почти в шесть раз чаще попадают в отделения интенсивной терапии, чем их сверстницы (столь большая разница с данными, полученными в США, связана с тем, что в выборку были включены не только будущие матери, но и уже родившие женщины. — «Известия»).
«Хорошо известно, что беременность увеличивает риск серьезных заболеваний от респираторных вирусных инфекций. Во время эпидемии гриппа H1N1 в 2009 году на беременных женщин приходилось 5% смертей в США, хотя они составляли около 1% населения. Одно исследование показало, что беременные женщины с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS), вызванным вирусом, являющимся близким родственником SARS-CoV-2, были значительно больше подвержены госпитализации и умирали чаще», — утверждают авторы статьи.
Вирусные инфекции могут иметь более серьезные последствия у беременных отчасти потому, что «вся иммунная система направлена на то, чтобы не создавать
— По мере роста матки для легких остается всё меньше и меньше места. Вот почему беременные женщины часто испытывают одышку. И это влияет на дыхательную функцию, — рассказала заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Медицинской школы Университета Эмори Дэниз Джемейсон.
Российские специалисты согласны с зарубежными коллегами. Хотя беременность и считается физиологически нормальным явлением, на организм женщины ложится двойная нагрузка, заявила в разговоре с «Известиями» профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, вуза — участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100» Галина Рева.
Почки и печень,
сердечно-сосудистаясистема и органы дыхания работают в режиме повышенной интенсивности. Если прибавить к этому дополнительную нагрузку, которую испытывает организм во время борьбы с коронавирусом, получаем высокую вероятность того, что родившая мамочка окажется в палате интенсивной терапии.
Более того, сам процесс родов требует больших энергетических затрат, поэтому на нем сказываются любые патологии дыхания, в том числе связанные с COVID-19. По этой причине роженицам с большей вероятностью может потребоваться искусственная вентиляция легких, считает Галина Рева.
— Кровь беременных женщин имеет повышенную тенденцию к свертыванию, что, как считается, связано с необходимостью быстрой остановки кровотечения после родов. Но аналогичный эффект, как сказано в приведенной статье, может вызвать и сам коронавирус, — сообщила «Известиям»
О том, что у этой категории населения риски могут быть выше, сказано и во второй редакции методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению беременных. В качестве одного из примеров специалисты приводят иранское исследование.
«В Иране из девяти беременных женщин с тяжелой формой COVID-19 на момент публикации семь умерли, одна остается в тяжелом состоянии и находится на ИВЛ и только одна пациентка выздоровела после длительной госпитализации. По сравнению с другими членами семьи (33 человека) в каждом конкретном случае исходы у беременных были более тяжелыми», — говорится в документе.
Также в рекомендациях указано, что у беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. А группу наиболее высокого риска составляют будущие мамы, имеющие соматические заболевания (хронические заболевания легких, в том числе бронхиальная астма средней и тяжелой степени тяжести), заболевания
При этом в документе отмечено: пока всё, что связано с течением коронавирусной инфекции у беременных, изучено крайне мало и такие исследования необходимо продолжать.
Коронавирусная инфекция является испытанием для человеческого организма и, конечно, не повышает вероятность благоприятного исхода при беременности ни для матери, ни для плода, подчеркнул в разговоре с «Известиями» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
— Весомый негативный вклад может внести и терапия коронавирусной инфекции, — добавил эксперт.
К примеру, авифавир (фавипиравир) при беременности и ее планировании с крайне высокой вероятностью приведет к губительным последствиям для плода.
— Производители препарата открыто информируют о наличии подобных противопоказаний и необходимости соблюдать правила контрацепции во время и спустя некоторое время по окончании курса лечения как женщинам, так и мужчинам.
Что же касается мнения российских и зарубежных специалистов, то все они сходятся в одном: для понимания и устранения рисков для беременных, инфицированных коронавирусом, отчаянно необходимы более точные данные, которые ученым еще предстоит собрать и изучить.