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08:42 (мск), источник: Известия

Тяжелая ноша: риски COVID-19 для беременных оказались сильнее ожидаемых

Шансы будущих мам попасть в отделение интенсивной терапии и на ИВЛ на 50% выше.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:27 MSK, 19.08
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Источник: Известия

Беременность делает женский организм более уязвимым для тяжелого COVID-19. Об этом свидетельствуют новые данные, полученные учеными.

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Согласно статистике, опубликованной Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), будущие мамы имеют на 50% больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии (ОИТ), чем другие пациентки. Кроме того, женщины в положении на 70% чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких, хотя вероятность смерти у них меньше. В процессе ожидания ребенка на организм ложится двойная нагрузка: сердечно-сосудистая система и органы дыхания работают в режиме повышенной интенсивности, объясняют российские специалисты. Также на более поздних сроках у беременных уменьшается объем легких и повышается свертываемость крови, что в ситуации с коронавирусом может привести к повышенному тромбообразованию. Еще одна опасность заключается в противовирусных препаратах — некоторые из них могут вызвать патологии плода.

В группе особого риска

В ведущем мировом научном журнале Science вышла статья о том, что риски коронавируса у беременных до сих пор недооценивались: ожидание ребенка, по-видимому, делает женский организм более уязвимым для тяжелого COVID-19. Как сказано в тексте, показательные данные были опубликованы Центром по контролю и профилактике заболеваний США в конце июня.

Среди 91 412 женщин репродуктивного возраста с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 8207 беременных, которые имели на 50% больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии, чем их небеременные сверстницы.

Также они на 70% чаще нуждались в искусственной вентиляции легких, хотя вероятность смерти у них была меньше.

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Не менее важные сведения были опубликованы Агентством общественного здравоохранения Швеции. Исследователи обнаружили, что беременные или только что родившие женщины с COVID-19 почти в шесть раз чаще попадают в отделения интенсивной терапии, чем их сверстницы (столь большая разница с данными, полученными в США, связана с тем, что в выборку были включены не только будущие матери, но и уже родившие женщины. — «Известия»).

«Хорошо известно, что беременность увеличивает риск серьезных заболеваний от респираторных вирусных инфекций. Во время эпидемии гриппа H1N1 в 2009 году на беременных женщин приходилось 5% смертей в США, хотя они составляли около 1% населения. Одно исследование показало, что беременные женщины с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS), вызванным вирусом, являющимся близким родственником SARS-CoV-2, были значительно больше подвержены госпитализации и умирали чаще», — утверждают авторы статьи.

Здоровье на двоих

Вирусные инфекции могут иметь более серьезные последствия у беременных отчасти потому, что «вся иммунная система направлена ​​на то, чтобы не создавать какой-либо противозачаточный иммунный ответ. Мать должна поставить под угрозу свою собственную иммунную защиту, чтобы сохранить здоровье ребенка», цитирует Science иммунолога из Йельской школы медицины Акико Ивасаки.

Кроме того, SARS-CoV-2 поражает легкие и сердечно-сосудистую систему, которые при беременности уже находятся под нагрузкой.
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— По мере роста матки для легких остается всё меньше и меньше места. Вот почему беременные женщины часто испытывают одышку. И это влияет на дыхательную функцию, — рассказала заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Медицинской школы Университета Эмори Дэниз Джемейсон.

Российские специалисты согласны с зарубежными коллегами. Хотя беременность и считается физиологически нормальным явлением, на организм женщины ложится двойная нагрузка, заявила в разговоре с «Известиями» профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, вуза — участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100» Галина Рева.

Почки и печень, сердечно-сосудистая система и органы дыхания работают в режиме повышенной интенсивности. Если прибавить к этому дополнительную нагрузку, которую испытывает организм во время борьбы с коронавирусом, получаем высокую вероятность того, что родившая мамочка окажется в палате интенсивной терапии.

Более того, сам процесс родов требует больших энергетических затрат, поэтому на нем сказываются любые патологии дыхания, в том числе связанные с COVID-19. По этой причине роженицам с большей вероятностью может потребоваться искусственная вентиляция легких, считает Галина Рева.

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— Кровь беременных женщин имеет повышенную тенденцию к свертыванию, что, как считается, связано с необходимостью быстрой остановки кровотечения после родов. Но аналогичный эффект, как сказано в приведенной статье, может вызвать и сам коронавирус, — сообщила «Известиям» врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова.

Следовательно, у беременных женщин повышается риск тромбозов, что считается одной из основных причин смерти от COVID-19.

Минздрав предупреждал

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О том, что у этой категории населения риски могут быть выше, сказано и во второй редакции методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению беременных. В качестве одного из примеров специалисты приводят иранское исследование.

«В Иране из девяти беременных женщин с тяжелой формой COVID-19 на момент публикации семь умерли, одна остается в тяжелом состоянии и находится на ИВЛ и только одна пациентка выздоровела после длительной госпитализации. По сравнению с другими членами семьи (33 человека) в каждом конкретном случае исходы у беременных были более тяжелыми», — говорится в документе.

Также в рекомендациях указано, что у беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. А группу наиболее высокого риска составляют будущие мамы, имеющие соматические заболевания (хронические заболевания легких, в том числе бронхиальная астма средней и тяжелой степени тяжести), заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, иммуносупрессию (в том числе на фоне лечения онкологических заболеваний), ожирение (с индексом массы тела >40), хроническую болезнь почек и заболевания печени.

При этом в документе отмечено: пока всё, что связано с течением коронавирусной инфекции у беременных, изучено крайне мало и такие исследования необходимо продолжать.

Испытание для организма

Коронавирусная инфекция является испытанием для человеческого организма и, конечно, не повышает вероятность благоприятного исхода при беременности ни для матери, ни для плода, подчеркнул в разговоре с «Известиями» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— Весомый негативный вклад может внести и терапия коронавирусной инфекции, — добавил эксперт.

К примеру, авифавир (фавипиравир) при беременности и ее планировании с крайне высокой вероятностью приведет к губительным последствиям для плода.

— Производители препарата открыто информируют о наличии подобных противопоказаний и необходимости соблюдать правила контрацепции во время и спустя некоторое время по окончании курса лечения как женщинам, так и мужчинам.

Что же касается мнения российских и зарубежных специалистов, то все они сходятся в одном: для понимания и устранения рисков для беременных, инфицированных коронавирусом, отчаянно необходимы более точные данные, которые ученым еще предстоит собрать и изучить.

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18 августа© Ньюстюб
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