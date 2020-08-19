Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 19 августаВсемирный день фотографии, полет в космос Белки и Стрелки, "августовский путч" и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
19Атомный ужас
14:58 (мск), источник: Аргументы и факты

Собачья миссия. Легендарному полёту Белки и Стрелки — 60 лет

Эти животные проложили дорогу в космос самому Гагарину. Побывав на орбите, они помогли учёным получить ответ на принципиальный вопрос: стоит ли отправлять в космос человека?

Источник: РИА "Новости"

19 августа 1960 года с космодрома Байконур стартовал советский космический корабль «Спутник-5». Через сутки, совершив 17 полных витков вокруг планеты, он сошёл с орбиты, и спускаемый аппарат успешно приземлился на парашюте в заданном районе Казахстана. Программа миссии была полностью выполнена. В капсуле корабля находились живые существа, которым впервые в истории удалось вернуться на Землю после орбитального космического полёта. Самые главные члены этого звериного «экипажа» — собаки Белка и Стрелка, обыкновенные дворняги, ставшие знаменитыми на весь мир.

Во время загрузки произошла ошибка.

А собаки — лучше!

Будущих собак-космонавтов отбирали на улицах Москвы. Идея принадлежала Сергею Королёву: в то время как американцы готовили для экспериментальных полётов шимпанзе, главный конструктор советской космической программы остановил свой выбор на собаках. В отличие от обезьян, которые рвут на себе провода и датчики, эти животные лучше поддаются дрессировке и способны находиться в одной позе сутками. К тому же среди них легче подобрать терпеливых и усидчивых.

Отбор был жёстким. Сотрудники Института авиационной и космической медицины (сейчас это Институт медико-биологических проблем) искали собак на улице по строгим критериям: вес — не более 6 килограмм, высота — до 35 сантиметров, возраст — от 2 до 6 лет. Претендентки (отбирались только суки, для них проще сконструировать «космический туалет») должны были быть спокойными и выносливыми, иметь светлую окраску для лучшего наблюдения за ними с экранов мониторов, да и вообще выглядеть привлекательно, ведь кому-то из них предстояло украсить своим портретом обложки мировых газет и журналов.

Всего было отобрано 12 собак. Готовили их несколько месяцев: приучали долго лежать в тесных кабинах, есть пищу из специального автомата кормления, носить одежду и датчики.

Четвероногих «космонавтов», как и людей, крутили на центрифуге, держали в барокамере и сурдокамере, чтобы они перестали бояться замкнутого пространства.

Новость
Марианские хроники: как была покорена «бездна Челленджера»

Белка и Стрелка, у которых тогда были другие клички — Капля и Вильна (по некоторым данным, их ещё называли Альбиной и Маркизой), — хорошо зарекомендовали себя во время испытаний, тем не менее им была отведена роль дублёров. В качестве основного «экипажа» Сергей Королёв выбрал других собак: Лисичку и Чайку. Увы, их корабль взорвался при запуске: у ракеты разрушился боковой блок первой ступени. Выводы были сделаны незамедлительно: «Спутник-5», на котором отправились в космос Белка и Стрелка, снабдили капсулой с возможностью катапультирования.

Корабль стартовал с космодрома Байконур 19 августа 1960 года. Кроме двух собак в катапультируемом отсеке находились 12 мышей, насекомые, некоторые виды микробов и растений. За пределами этого контейнера в кабине разместили ещё 28 мышей и пару белых крыс.

Четвероногие космонавты - собаки Белка и Стрелка после полета | Источник: РИА "Новости"

Облаяли американский спутник

На борту корабля было множество приборов, физиологические параметры животных отслеживались на всём протяжении полёта. Во время старта и набора высоты у Белки и Стрелки наблюдались учащённые дыхание и пульс, но после выхода на орбиту они выровнялись. Регистрировались частота пульса и дыхания, артериальное давление, ЭКГ, двигательная активность и температура тела.

За состоянием и поведением собак следили не только по показаниям датчиков, но и с помощью телевизионной системы. Всё фиксировалось на киноплёнку и обрабатывалось с помощью ЭВМ. В дальнейшем при просмотре видеозаписи физиологи смогли определить, как вело себя животное в определённый момент времени и какие изменения с ним при этом происходили.

Собаки с аппетитом ели специально приготовленную для них пищу. Температура тел была в норме, все прочие параметры — тоже. Похоже, состояние невесомости почти никак не отразилось на их физиологии.

Лишь после четвёртого витка вокруг Земли Белка начала проявлять беспокойство, пытаясь вырваться из привязных ремней.

А ещё собаки дружно залаяли, когда мимо их корабля на более высокой орбите пролетел американский спутник. Конечно, это было совпадение, но наблюдатели на Земле не могли удержаться от улыбок.

Новость
День в истории: 19 августа

На 18-м витке космическому аппарату дали команду на торможение, он начал сходить с орбиты и приземлился в 10 километрах от расчётной точки. Прибывшие на место посадки специалисты увидели, что собаки чувствуют себя вполне сносно. Во время тренировок в Институте авиационной и космической медицины им бывало и похуже. Правда, Белку на орбите стошнило. Врачи сделали вывод, что первый полёт человека надо будет ограничить минимальным количеством витков вокруг Земли. Что впоследствии и произошло: Юрий Гагарин облетел планету лишь один раз.

Кто назвал их Белкой и Стрелкой?

Главное значение собачьей миссии состояло в том, что она дала ответ на принципиальный вопрос: стоит ли отправлять в космос человека? Ответ этот был утвердительным. Врачи поняли, что при должной подготовке человеческий организм без особых проблем перенесёт перегрузки и состояние невесомости. Разумеется, Белка и Стрелка пережили стресс, но биохимические исследования показали, что после полёта они быстро пришли в норму. Заметных изменений в работе систем организма и обмене веществ у собак обнаружено не было.

На следующий день после приземления была проведена пресс-конференция в ТАСС. Как уже было сказано, сотрудники Института авиационной и космической медицины называли собак Альбиной и Маркизой.

Но главнокомандующий ракетными войсками маршал Митрофан Неделин, услышав эти клички, высказал недоумение: разве могут простые советские дворняги носить столь причудливые прозвища? Он и предложил назвать их Белкой и Стрелкой.

Обе собаки прожили достаточно долго, сполна вкусив славы и почёта. Их возили по выставкам, показывали школьникам и студентам. Через несколько месяцев после полёта Стрелка принесла потомство: у неё родились шесть щенят. Все были здоровыми, что обрадовало учёных: значит, пребывание в космосе не отражается на репродуктивной функции. Одного щенка Никита Хрущёв подарил семье президента США Джона Кеннеди. Его хозяйкой стала супруга американского лидера Жаклин.

 «Вызывай мусоров!» В Москве разъяренная мать ранила ножом теннисиста
К Ефремову подали иск на 1 рубль за смертельное ДТП
Лукашенко пригрозил «разобраться» с митингующими у заводов
Российский космонавт заснял загадочные объекты в космосе
Россияне рассказали, на что готовы ради большой зарплаты
Кремль отрицает военное присутствие России в Белоруссии
Швейцарский город омыло шоколадным «дождем»
Фотогалерея: выбраны лучшие садовые снимки года
Арест блогера Пыжа связали с передачей данных о московском метро
Hi-Tech
Раскрыта причина массовых вымираний на Земле Космос не только красив, но и крайне опасен
Кино
Дочь Реввы, Такшина, Борщева: звезды на премьере мультфильма 12-летняя Алиса озвучила одну из героинь анимационной ленты «Куриный забег»
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Популярные темы на «Детях»
Развод близок или нет? 395
Это нормально? 341
Мир в лицах - 2 177
Как бы вы отреагировалм(конфликт в магазине)? 174
Леди
"Принцесса!": Бузова в очередном мини смутила фанатов (фото) Наряд звезды всколыхнул соцсети
Новости партнеров
Область без пожаров. Грамотные действия Кобзева привели к результату
Огненный пояс России. Как тушат Якутию, Курган, Югру и Чукотку
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Как и куда ФБК потратил почти 19 млн рублей пожертвований (видео)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь