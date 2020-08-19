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09:45 (мск), источник: РИА Новости

Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 40% россиян хотели бы иметь возможность уволить свое руководство, свидетельствуют данные исследования сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«42% россиян хотели бы иметь возможность уволить свое начальство», — говорится в отчете по итогам собеседования более 5 тысяч человек из всех регионов России.

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При этом 49% респондентов отметили, что они готовы будут уволиться, если руководство будет задерживать их зарплату или обманывать. 31% опрошенных уволились бы в случае унизительных действий начальства по отношению к ним. 10% участников исследования могли бы принять решение об увольнении, если бы руководитель начал распространять о них сплетни и слухи. 6% отметили, что готовы уйти с работы, если начальник повысит на них голос, а 4% — в случае отказа в отпуске или отгуле.

Что касается эмоциональной, психологической и профессиональной составляющих работы, то основная часть (29%) отметила, что в начальнике их больше всего раздражает неумение ставить четкие задачи коллективу (множественный выбор). 27% указали, что их руководитель часто плохо относится к сотрудникам, а 23% отметили, что их руководитель иногда не выполняет собственные задачи и передает их подчиненным. Злоупотребление полномочиями со стороны руководства заметили 22% участников исследования.

15% респондентов раздражают письма и звонки от начальства в нерабочее время, а 14% — личные качества. 12% опрошенных указали, что им не нравится неуместный и оскорбительный юмор руководителя, 11% раздражает безответственность. В варианте «Другое» жители России чаще всего указывали, что никаких раздражающих качеств в их начальниках нет.

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