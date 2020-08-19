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10:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Пилоты раскрыли свой реальный досуг во время долгих полетов

Пилоты различных авиакомпаний раскрыли детали работы и свой реальный досуг во время длительных авиаперелетов.

Источник: AP 2020

Соответствующей информацией члены экипажей поделились на социальной платформе Quora, на их посты обратили внимание в Daily Mail.

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Так, американский летчик Ян Зумвалт (Jan Zumwalt) из штата Айдахо рассказал, что, когда ему и коллегам скучно в ходе полета, они устраивают «опасные соревнования и игры», а также делают ставки, «бросая друг другу вызов».

«Один из распространенных примеров: “Как далеко или как долго пилот сможет снижаться или приземляться, не открывая дроссель (механизм активируется при посадке, чтобы сохранить контроль над скоростью — прим. “Ленты.ру”)?”» — пояснил он.

В свою очередь командир воздушного судна Фил Сили (Phil Seely) заявил, что многие пилоты увлекаются наблюдением за пассажирами в путешествии — в том числе при помощи видеосистем, установленных, к примеру, в некоторых салонах первого класса. «Пилоты могут пользоваться ими по любому поводу, бортпроводники тоже могут, но только если они к чему-то относятся с подозрением», — отметил он.

Еще один пилот Дэниел Хикман (Daniel Hickman) сообщил, что «в старые времена» знал некоторых летчиков, которые употребляли алкоголь и наркотические вещества, а также занимались сексом во время авиаперелета.

Другие участники обсуждения добавили, что члены экипажа нередко играют в карты, шахматы или читают, — и так как судно большую часть путешествия находится в режиме автопилота, у них нет необходимости постоянно его контролировать.

16 апреля сообщалось, что женщина-пилот британской авиакомпании Virgin Atlantic с 12-летним стажем назвала главные удовольствия для членов экипажа во время перелета. По словам Бернис Моран (Bernice Moran), любимым процессом в работе для многих летчиков является запуск двигателя и дальнейшее предвкушение взлета.

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