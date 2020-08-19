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12:10 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты

Сочи после карантина: туристы выбирают уединенный отдых в горах и прогулки на яхтах

Туристический сезон в Сочи в этом году из-за пандемии коронавируса претерпел некоторые изменения, о которых рассказали ТАСС представители туристической отрасли, отдыхающие и жители города.

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Источник: ИТАР-ТАСС

СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Туристический сезон в Сочи в этом году из-за пандемии коронавируса претерпел некоторые изменения: стали популярными уединенный отдых подальше от города и прогулки на яхтах в море, отменились все крупные мероприятия и упал спрос на автобусные экскурсии, рассказали ТАСС представители туристической отрасли, отдыхающие и жители города. Неизменным осталось одно: на пляжах, как и раньше, много туристов.

В масках и с термометрами

В Сочи сейчас самый разгар туристического сезона. Отдыхающих не меньше, чем в августе прошлого года, несмотря на ряд ограничений. Полная загрузка на курорте сопровождается наличием особых требований к отдыху, которые туристы начинают ощущать уже в самолете, где все пассажиры должны находиться в масках и перчатках. На самом курорте ношение масок не обязательно, за исключением закрытых помещений в общественных местах, а при входе в отели, торговые центры, рестораны и развлекательные объекты производится обязательная термометрия.

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«В самолетах чувствовались изменения [даже больше, чем на самом курорте]: в масках и перчатках нужно присутствовать весь полет. [В Сочи] все спокойно плавают, ходят по отелю. Сейчас мы в Красной поляне, и каждый раз, когда ты с улицы возвращаешься в отель, мерят температуру перед входом в отель», — рассказала ТАСС фотограф из Санкт-Петербурга Виктория Киселева, которая с супругом и маленькой дочкой отдыхали в Сочи после открытия курорта дважды.

Геннадий Островушко, который второй год подряд с женой и дочкой приезжают в Сочи из Курской области, говорит, что «ограничительные меры практически не влияют на отдых». «Единственное, хотелось в зимний театр сходить, но там закрыто, не попадешь», — поделился он с ТАСС.

Массовые мероприятия отменены на территории всего города, но при этом, к примеру работают дельфинарии, где разрешается загрузка в 10% во время представлений. Поэтому рядом с ними на входе выстраиваются очереди.

Подальше от города

На пляжах Сочи традиционно, как и в прошлые годы, большое число отдыхающих. При этом, лежаки расставлены на большом расстоянии друг от друга для соблюдения норм социального дистанцирования. Наряду с этим, рассказывает жительница Сочи Арина Балова, отмечается отток туристов из города в отдаленные районы.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

«В целом, туристов примерно такое же количество, как и в прошлые годы. Больше отдыхающих стало доходить в отдаленные уголки Сочи, например на реки, водопады, в горы. Туристы предпочитают останавливаться не только в отелях, но и в кемпингах, на турбазах. Например, недавно встретила туристов из Москвы в Якорной Щели, которые впервые приехали в Сочи», — сказала Балова.

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Повышенный спрос на уединенный отдых у водопадов и морские прогулки в этом году подтверждает и генеральный директор крупнейшей в городе Сочи экскурсионной компании «Рута» Любовь Хорошилова.

«Совершенно явная тенденция на природные экскурсии: водопады, озера, тропы. Меньшим интересом пользуются музеи, выставки и все, что находится в закрытом пространстве. Очень популярны яхты — это сейчас тренд сезона, спрос выше в 3−4 раза по сравнению с прошлыми годами», — рассказала она ТАСС, уточнив, что спрос на автобусные экскурсии в этом году значительно ниже из-за того, что туристы предпочитают избегать массового скопления людей.

Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС (объединяет отельеров Сочи и Краснодарского края) Валентина Богданова отметила, что в этом году многие из гостей, приехавшие в Сочи, никогда раньше не бывали на курорте или отдыхали очень давно из-за того, что отдавали предпочтение заграничным поездкам.

«Выбрав же в этом году Сочи, очень многие гости неожиданно для себя обнаружили достаточно высокий уровень российских курортов в целом. Многие из них с удивлением отмечали качественное обустройство пляжей, достаточно высокий уровень сервиса, радушие персонала», — сказала она, добавив, что ко всему прочему цены на отдых в Сочи в большинстве своем остались на уровне прошлого года.

Отдых на любой вкус

Из основных особенностей отдыха в Сочи Богданова отметила то, что представители туристического бизнеса готовы оказывать услуги на курорте, ориентируясь «на любой кошелек». Это же заметила и приехавшая на отдых из Набережных Челнов (Татарстан) Эльза Талипова. «Здесь на любой вкус и кошелек, как говорится, отдохнуть можно. И эконом-вариант с питанием в столовых, которые, кстати, очень вкусные и доступные, и бесплатными пляжами, и пешими прогулками по набережной, а также vip-отдых с питанием в изысканных ресторанах, проживанием в отелях и индивидуальными экскурсионными турами», — поделилась девушка.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

Прилетевшие на отдых в Сочи из Владивостока Ирина и Наталья заметили, что расценки здесь не выше, чем на зарубежных курортах, где до пандемии женщины привыкли проводить свой отдых. «На цены на отдых [пандемия] не отразилась, но отразилась именно на смежных услугах. Нам не нравятся цены аренды инвентаря возле моря, очень все дорого, по сравнению с за границей», — рассказала Ирина.

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Ежегодно отдыхающие в Сочи жители Москвы Лариса и Таисия рассказали ТАСС, что в этом году также заметили, что цены на размещение остались на прежнем уровне, но значительно возросла стоимость фруктов и овощей. «Цены особо не поменялись, но вот, например фрукты и овощи стоят дороже. В прошлом году те же самые помидоры стоили 60 рублей, и они были очень хорошими, в этом году — 120 рублей», — отметила Таисия.

На вопрос ТАСС о повышении цен в этом году менеджер по предложению услуг и развлечений в городе Сочи Артем Павленко рассказал, что подорожание услуг обусловлено не пандемией, а естественным ростом уровня инфляции. Так, если в прошлом году прогулка на яхте стоила 800 рублей, то в этом году в среднем 1 тыс. рублей.

По словам Богдановой, несмотря на интерес к курорту со стороны новых туристов и растущий турпоток, отрасль в этом сезоне не сможет восполнить убытки, которые понесла в период карантина. «Сама отрасль по количеству гостей и по выручке, по факту, отброшена на 10−12 лет назад. Но мы [представители индустрии] стараемся сделать все, чтобы наш гость, кто доверился нам в этом непростом году, получил максимум комфорта и удовольствия, и наши проблемы на них не сказывались», — рассказала Богданова.

Пандемия в Сочи

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Из-за пандемии коронавируса в этом году летний туристический сезон начался в Сочи, как и на остальных курортах Краснодарского края, позднее. Первые туристы смогли приехать 1 июня, когда возобновили свою работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина, который действовал с 31 марта, сняли только 21 июня.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, общий турпоток Краснодарского края составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения — 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.

С начала туристического сезона в 2020 году Сочи уже принял около 1,5 млн туристов, загрузка многих средств размещения в настоящее время составляет 100%.

Во время загрузки произошла ошибка.
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