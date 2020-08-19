12:10 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты
Сочи после карантина: туристы выбирают уединенный отдых в горах и прогулки на яхтах
Туристический сезон в Сочи в этом году
СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Туристический сезон в Сочи в этом году
В Сочи сейчас самый разгар туристического сезона. Отдыхающих не меньше, чем в августе прошлого года, несмотря на ряд ограничений. Полная загрузка на курорте сопровождается наличием особых требований к отдыху, которые туристы начинают ощущать уже в самолете, где все пассажиры должны находиться в масках и перчатках. На самом курорте ношение масок не обязательно, за исключением закрытых помещений в общественных местах, а при входе в отели, торговые центры, рестораны и развлекательные объекты производится обязательная термометрия.
«В самолетах чувствовались изменения [даже больше, чем на самом курорте]: в масках и перчатках нужно присутствовать весь полет. [В Сочи] все спокойно плавают, ходят по отелю. Сейчас мы в Красной поляне, и каждый раз, когда ты с улицы возвращаешься в отель, мерят температуру перед входом в отель», — рассказала ТАСС фотограф из
Геннадий Островушко, который второй год подряд с женой и дочкой приезжают в Сочи из Курской области, говорит, что «ограничительные меры практически не влияют на отдых». «Единственное, хотелось в зимний театр сходить, но там закрыто, не попадешь», — поделился он с ТАСС.
Массовые мероприятия отменены на территории всего города, но при этом, к примеру работают дельфинарии, где разрешается загрузка в 10% во время представлений. Поэтому рядом с ними на входе выстраиваются очереди.
На пляжах Сочи традиционно, как и в прошлые годы, большое число отдыхающих. При этом, лежаки расставлены на большом расстоянии друг от друга для соблюдения норм социального дистанцирования. Наряду с этим, рассказывает жительница Сочи Арина Балова, отмечается отток туристов из города в отдаленные районы.
«В целом, туристов примерно такое же количество, как и в прошлые годы. Больше отдыхающих стало доходить в отдаленные уголки Сочи, например на реки, водопады, в горы. Туристы предпочитают останавливаться не только в отелях, но и в кемпингах, на турбазах. Например, недавно встретила туристов из Москвы в Якорной Щели, которые впервые приехали в Сочи», — сказала Балова.
Повышенный спрос на уединенный отдых у водопадов и морские прогулки в этом году подтверждает и генеральный директор крупнейшей в городе Сочи экскурсионной компании «Рута» Любовь Хорошилова.
«Совершенно явная тенденция на природные экскурсии: водопады, озера, тропы. Меньшим интересом пользуются музеи, выставки и все, что находится в закрытом пространстве. Очень популярны яхты — это сейчас тренд сезона, спрос выше в 3−4 раза по сравнению с прошлыми годами», — рассказала она ТАСС, уточнив, что спрос на автобусные экскурсии в этом году значительно ниже
Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС (объединяет отельеров Сочи и Краснодарского края) Валентина Богданова отметила, что в этом году многие из гостей, приехавшие в Сочи, никогда раньше не бывали на курорте или отдыхали очень давно
«Выбрав же в этом году Сочи, очень многие гости неожиданно для себя обнаружили достаточно высокий уровень российских курортов в целом. Многие из них с удивлением отмечали качественное обустройство пляжей, достаточно высокий уровень сервиса, радушие персонала», — сказала она, добавив, что ко всему прочему цены на отдых в Сочи в большинстве своем остались на уровне прошлого года.
Из основных особенностей отдыха в Сочи Богданова отметила то, что представители туристического бизнеса готовы оказывать услуги на курорте, ориентируясь «на любой кошелек». Это же заметила и приехавшая на отдых из Набережных Челнов (Татарстан) Эльза Талипова. «Здесь на любой вкус и кошелек, как говорится, отдохнуть можно. И
Прилетевшие на отдых в Сочи из Владивостока Ирина и Наталья заметили, что расценки здесь не выше, чем на зарубежных курортах, где до пандемии женщины привыкли проводить свой отдых. «На цены на отдых [пандемия] не отразилась, но отразилась именно на смежных услугах. Нам не нравятся цены аренды инвентаря возле моря, очень все дорого, по сравнению с за границей», — рассказала Ирина.
Ежегодно отдыхающие в Сочи жители Москвы Лариса и Таисия рассказали ТАСС, что в этом году также заметили, что цены на размещение остались на прежнем уровне, но значительно возросла стоимость фруктов и овощей. «Цены особо не поменялись, но вот, например фрукты и овощи стоят дороже. В прошлом году те же самые помидоры стоили 60 рублей, и они были очень хорошими, в этом году — 120 рублей», — отметила Таисия.
На вопрос ТАСС о повышении цен в этом году менеджер по предложению услуг и развлечений в городе Сочи Артем Павленко рассказал, что подорожание услуг обусловлено не пандемией, а естественным ростом уровня инфляции. Так, если в прошлом году прогулка на яхте стоила 800 рублей, то в этом году в среднем 1 тыс. рублей.
По словам Богдановой, несмотря на интерес к курорту со стороны новых туристов и растущий турпоток, отрасль в этом сезоне не сможет восполнить убытки, которые понесла в период карантина. «Сама отрасль по количеству гостей и по выручке, по факту, отброшена на 10−12 лет назад. Но мы [представители индустрии] стараемся сделать все, чтобы наш гость, кто доверился нам в этом непростом году, получил максимум комфорта и удовольствия, и наши проблемы на них не сказывались», — рассказала Богданова.
Сочи является одним из самых популярных круглогодичных
С начала туристического сезона в 2020 году Сочи уже принял около 1,5 млн туристов, загрузка многих средств размещения в настоящее время составляет 100%.