В Тюменской области обнаружили кладбище мамонтов

«Мы обследовали в Тюменской области три участка на реках Вагай, Тобол и Иртыш. Особенно много находок было сделано на Вагае, где мы нашли более тысячи разных костей мамонтов», — рассказал URA.RU Павел Косинцев.
По мнению ученых, это кладбище мамонтов образовалось благодаря изменению русла реки, в результате чего течением кости древних животных сносило в одну старицу. Впоследствии из-за низкой воды кости вымыло на поверхность.
«Реки сами свои древние отложения размывают. Нам даже копать не надо было, просто собирали кости на почти обнажившемся дне, на берегу. На Тоболе и Иртыше нашли кости более древние, чем мамонта. Много костей древних рыб, а также собрали коллекцию домамонтовой фауны — кости широколобых лосей, живших 300 тысяч лет назад, древней лошади, а также древних слонов — предков мамонтов», — говорит Павел Косинцев.
Все находки ученые привезли в Екатеринбург для дальнейшего изучения.