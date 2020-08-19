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11:22 (мск), источник: Ura.ru

В Тюменской области обнаружили кладбище мамонтов

В Екатеринбург вернулись члены палеонтологической экспедиции из Института экологии растений и животных УрО РАН. Об этом сообщил URA.RU кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

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«Мы обследовали в Тюменской области три участка на реках Вагай, Тобол и Иртыш. Особенно много находок было сделано на Вагае, где мы нашли более тысячи разных костей мамонтов», — рассказал URA.RU Павел Косинцев.

По мнению ученых, это кладбище мамонтов образовалось благодаря изменению русла реки, в результате чего течением кости древних животных сносило в одну старицу. Впоследствии из-за низкой воды кости вымыло на поверхность.

«Реки сами свои древние отложения размывают. Нам даже копать не надо было, просто собирали кости на почти обнажившемся дне, на берегу. На Тоболе и Иртыше нашли кости более древние, чем мамонта. Много костей древних рыб, а также собрали коллекцию домамонтовой фауны — кости широколобых лосей, живших 300 тысяч лет назад, древней лошади, а также древних слонов — предков мамонтов», — говорит Павел Косинцев.

Все находки ученые привезли в Екатеринбург для дальнейшего изучения.

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