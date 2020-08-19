12:33 (мск), источник: Секрет Фирмы
Российского блогера заподозрили в передаче Украине данных о московском метро
Российского
«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ. Эти сведения относятся к гостайне», — заявил источник ТАСС.
Об оборонной или энергетической промышленности речи не идёт, добавил собеседник агентства.
Ранее Baza сообщала, что арест блогера может быть связан со сбором информации о секретном Метро-2 (неофициальное название засекреченных подземных сооружений в Москве). Сведения о нём до сих пор составляют гостайну. По сведениям источников издания, за Пыжом следили около года и задержали за подготовку выпуска о закрытом транспортном объекте под Москвой.
Андрей Пыж увлекается «сталкеризмом» — так называется посещение различных промышленных предприятий, заброшенных и действующих объектов (метро, рудники, заводы, электростанции
В 2016 году МШ оштрафовали на 75 000 рублей за незаконное посещение коллектора в Ленинградской области. Позже решение отменили. Новое дело не касается канала «Урбантуризм», а гостайна не разглашена ни в одном из роликов, говорил адвокат Пыжа Алексей Хальзов.
Ранее по обвинению в госизмене и разглашении гостайны арестовали советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Материалы его дела также засекречены.