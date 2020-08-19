13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Разрушения в Бейруте показали с дрона (видео)
Устрашающие кадры.
На недавно снятых дронами кадрах показаны разрушения, вызванные взрывом 4 августа в порту Бейрута.
В результате взрыва на складе, где хранилось 2750 тонн аммиачной селитры, погиб 171 человек и около 6 тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова.
Правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. Глава таможенной службы Ливана был арестован после допроса. Недавно появившиеся документы показали, что чиновники годами знали о ненадлежащих условиях хранения опасного вещества.
Экономический ущерб от взрыва в порту Ливана по предварительным расчетам превысил $15 млрд.
Анна Лысенко