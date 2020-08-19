Власти Австралии закупят вакцину от COVID-19 и бесплатно обеспечат ей все население

«В рамках соглашения мы обеспечим ранний доступ к вакцине для каждого австралийца», — заявил
AstraZeneca разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом. В настоящее время идет вторая фаза ее испытаний: эффективность вакцины проверяется на нескольких тысячах добровольцев в разных странах. Заказ на поставку этой вакцины уже сделали несколько стран мира, а также различных организаций — в общей сложности около 3 млрд доз. Первые поставки могут начаться уже в сентябре.
Моррисон предупредил сограждан, что 100-процентной гарантии того, что именно эта вакцина окажется эффективной, нет, но «это один из лучших проектов в мире сегодня». Когда станет окончательно ясно, целесообразно ли ее использовать для вакцинации и защиты населения, будут обсуждены остальные пункты соглашения, такие как стоимость и поставки.
Алена Миклашевская