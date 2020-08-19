14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии нашли ферму посреди аэропорта
Ее хозяин отказался покидать землю своих предков.
Фермер Такао Сито живет прямо посреди аэропорта Нарита, второго по величине в Японии.
24 часа в сутки над его грядками взлетают и приземляются самолеты, а к дому можно попасть только через подземный тоннель.
Раньше на месте аэропорта находилась небольшая деревня на 30 семей, окруженная полями. Всех ее жителей отселили ради строительства аэропорта, но семья Сито осталась. Упрямый фермер больше двух десятилетий не хочет покидать ферму, на которой несколько поколений его семьи трудились больше 100 лет. Он отказался от впечатляющей суммы в 1,7 миллиона долларов за свою землю. Это соответствует доходу фермера за 150 лет.
Такао Сито не устает подавать иски в суд, чтобы помешать властям насильно изгнать его с фермы. Его борьба так поразила японцев, что сотни добровольцев и активистов объединились и поддерживают его много лет.
Аэропорт Нарита — международные ворота Токио, которые обслуживают около 40 миллионов пассажиров в год.
Анна Лысенко