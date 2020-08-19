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14:48 (мск), источник: Forbes

Ученые усомнились в способности коронавируса заражать людей через еду

В одном из китайских городов запретили ввозить замороженные продукты из стран с активными случаями коронавируса. Там боятся, что этим путем вирус вновь попадет в город и вызовет новую волну заражений. Ученые говорят, что в теории это возможно, хотя на практике скорее маловероятно.

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Источник: РИА "Новости"

Запрет на ввоз замороженной продукции из стран с активными случаями коронавируса, который накануне ввели в китайском городе Гуанчжоу, вновь привлек внимание к вопросу: способен ли коронавирус передаваться через еду, пишет Bloomberg. На этот вопрос попытались ответить опрошенные агентством эксперты.

В Китае возникли подозрения, что недавние вспышки коронавируса в Пекине и портовом городе Далянь могут быть связаны с импортированными продуктами питания.
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Приказ в Гуанчжоу выпустили после того, как в соседнем Шэньчжэне нашли коронавирус на поверхности куриных крыльев, импортированных из Бразилии. Гонконг, который расположен в том же регионе, приостановил импорт с той птицефабрики. Китай в целом пока воздерживается от широких ограничений на ввоз из-за зависимости от поставщиков еды для огромного населения, отметил Bloomberg.

В Новой Зеландии тоже предполагали связь между замороженной продукцией и новым кластером заболевания, который появился спустя 102 дня без единого нового случая: первый мужчина, у которого тест на коронавирус оказался отрицательным, работал на предприятии компании Americold.

Предварительные результаты проверки на объекте, впрочем, это предположение не подтвердили.

Мясокомбинаты и холодильные камеры — это идеальная среда для распространения коронавируса благодаря холоду и сухому воздуху.

Но ученые отмечают, что на данный момент не было получено убедительных признаков того, что вирус может передаваться через еду. «Мы знаем, что вирусы обычно могут пережить заморозку. Это значит, что в теории распространение инфекции таким путем возможно. Но в реальности риск этого очень мал, потому что слишком много условий должны совпасть», — заявил Bloomberg глава направления эпидемиологии и биостатистики университета Гонконга Бенджамин Коулинг.

Вирусу придется перенести заморозку, а затем разморозку, после чего еще нужно попасть сначала на руки человека, а с них — в рот или нос, и при этом не погибнуть.

Ведущий китайский специалист по респираторным заболеванием Чжун Наньшань высказался еще более определенно: «Вирус относительно редко выявляется в импортированной замороженной еде. Давайте не будет преувеличивать ситуацию», — цитирует его Bloomberg.

Ключевой вопрос без ответа — это по-прежнему ли жизнеспособны и заразны следы вируса, которые обнаруживаются на упаковке и поверхностях, или это просто отмершие и безобидные останки патогена.

«Мы знаем, что вирус может выживать за пределами организма людей на протяжении нескольких дней в зависимости от обстановки. Но что мы в действительности находим в ходе тестов? Фиксируем ли мы просто РНК, которая означает, что вирус больше нежизнеспособен, или что вирус по-прежнему опасен?», — отметила Сара Кэхилл, старший директор по пищевым нормам комиссии Кодекса Алиментариуса — свода пищевых международных стандартов, которая разработан под эгидой Всемирной организации здравоохранения и ООН.

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В целом, через еду может передаваться широкий круг вирусов, бактерий и паразитов, напоминает Bloomberg. Он приводит оценку ВОЗ, согласно которой почти каждый десятый человек в мире заболевает после того, как съел зараженную пищу, что выливается в 420 000 смертей каждый год. Сальмонелла или вирус Норуолк на продуктах или сыром мясе может вызвать такие симптомы, как диарея и воспаление в желудке и кишечнике. Диарея может быть и одним из симптомов коронавируса.

Специалисты в данный момент больше сосредоточены на изучении возможности вируса попадать с поверхностей в тело человека, когда люди трогают лицо после контакта с зараженной поверхностью. Но даже этот сценарий некоторые ученые считают преувеличением риска: «В теории это возможно. Но на данный момент наши наблюдения за последние семь месяцев говорят: это маловероятно», — отметил директор ВОЗ по западному тихоокеанскому региону Такеши Касаи.

Ринат Таиров

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