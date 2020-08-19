Ученые усомнились в способности коронавируса заражать людей через еду

Запрет на ввоз замороженной продукции из стран с активными случаями коронавируса, который накануне ввели в китайском городе Гуанчжоу, вновь привлек внимание к вопросу: способен ли коронавирус передаваться через еду, пишет Bloomberg. На этот вопрос попытались ответить опрошенные агентством эксперты.
Приказ в Гуанчжоу выпустили после того, как в соседнем Шэньчжэне нашли коронавирус на поверхности куриных крыльев, импортированных из Бразилии. Гонконг, который расположен в том же регионе, приостановил импорт с той птицефабрики. Китай в целом пока воздерживается от широких ограничений на ввоз
В Новой Зеландии тоже предполагали связь между замороженной продукцией и новым кластером заболевания, который появился спустя 102 дня без единого нового случая: первый мужчина, у которого тест на коронавирус оказался отрицательным, работал на предприятии компании Americold.
Предварительные результаты проверки на объекте, впрочем, это предположение не подтвердили.
Но ученые отмечают, что на данный момент не было получено убедительных признаков того, что вирус может передаваться через еду. «Мы знаем, что вирусы обычно могут пережить заморозку. Это значит, что в теории распространение инфекции таким путем возможно. Но в реальности риск этого очень мал, потому что слишком много условий должны совпасть», — заявил Bloomberg глава направления эпидемиологии и биостатистики университета Гонконга Бенджамин Коулинг.
Ведущий китайский специалист по респираторным заболеванием Чжун Наньшань высказался еще более определенно: «Вирус относительно редко выявляется в импортированной замороженной еде. Давайте не будет преувеличивать ситуацию», — цитирует его Bloomberg.
«Мы знаем, что вирус может выживать за пределами организма людей на протяжении нескольких дней в зависимости от обстановки. Но что мы в действительности находим в ходе тестов? Фиксируем ли мы просто РНК, которая означает, что вирус больше нежизнеспособен, или что вирус
В целом, через еду может передаваться широкий круг вирусов, бактерий и паразитов, напоминает Bloomberg. Он приводит оценку ВОЗ, согласно которой почти каждый десятый человек в мире заболевает после того, как съел зараженную пищу, что выливается в 420 000 смертей каждый год. Сальмонелла или вирус Норуолк на продуктах или сыром мясе может вызвать такие симптомы, как диарея и воспаление в желудке и кишечнике. Диарея может быть и одним из симптомов коронавируса.
Специалисты в данный момент больше сосредоточены на изучении возможности вируса попадать с поверхностей в тело человека, когда люди трогают лицо после контакта с зараженной поверхностью. Но даже этот сценарий некоторые ученые считают преувеличением риска: «В теории это возможно. Но на данный момент наши наблюдения за последние семь месяцев говорят: это маловероятно», — отметил директор ВОЗ по западному тихоокеанскому региону Такеши Касаи.
Ринат Таиров