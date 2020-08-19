Европейские страны возвращают ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

«Газета.Ru» рассказывает, как мир вновь ограждает себя от коронавируса.
Правительство Финляндии решило закрыть границы для 10 стран, на территории которых ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщила глава финского МВД Мария Охисало.
Теперь в Финляндию не смогут въехать граждане Норвегии, Дании, Исландии, Ирландии, Германии, Греции, Мальты, Сан-Марино, Японии и Кипра. В МВД уточнили, что в Шенгенской зоне власти страны установят контроль на внутренних границах.
Данная ограничительная мера вступит в силу 24 августа. Отмечается, что финское Агентство транспорта и коммуникаций также готовит решение по приостановке авиасообщения со столицей Северной Македонии Скопье, откуда недавно в Финляндию прилетели более 40 больных COVID-19.
По последним данным, в Финляндии за время пандемии выявлены 7 776 пациентов с коронавирусом нового типа. При этом ежедневный темп прироста случаев инфекции начал ускоряться — за прошедшие сутки он увеличился на 24 человека.
Между тем в стоп-листе Финляндии нет Испании, ситуацию с коронавирусом в которой считают неблагоприятной власти Германии. Так, в ближайшую неделю более 40 тыс. немецких туристов обяжут вернуться на родину из курортной страны, сообщает Tourprom.
Правительство ФРГ пересмотрело свои рекомендации и исключило Испанию из списка безопасных для посещения государств. Единственное место, где немцам разрешили остаться, — это Канарские острова. Всем прибывающим на родину 40 тыс. человек будет необходимо сдать тест на коронавирус нового типа и уйти на карантин до получения результатов.
До этого Испанию вычеркнули из списка безопасных стран британские власти. В связи с этим курортный сезон в стране завершается досрочно — около 400 отелей уже объявили о своем закрытии.
«Ситуация будет очень сложной, по крайней мере в начале осени. Потом будет видно, можно ли вернуть что-то из этого рынка», — заявила председатель федерации отелей Майорки Мария Фронтера.
В свою очередь испанские власти ввели собственные общенациональные ограничения — 17 августа министр здравоохранения страны Сальвадо Илья объявил о запрете на работу ночных клубов и дискотек. Барам и кафе теперь необходимо закрываться не позднее часа ночи. Возвращение к прежним мерам безопасности связано с тем, что за последние две недели число новых случаев COVID-19 выросло на 50 тыс., а 14 август рост за день впервые за долгое время составил 7,5 тыс.
Решила запретить вечеринки и Италия — там с 16 августа было принято решение отменить все дискотеки не только в помещениях, но и на открытом воздухе, пишет газета Corriere della Sera. В последние две недели в Италии идет устойчивый рост числа пациентов с COVID-19 — с 200 человек за сутки в июне-июле до более 600 к 19 августа. Отмечается, что это рекордные цифры с конца мая.
Между тем в Черногории из-за пандемии коронавируса нового типа решили перенести учебный год на один месяц. Об этом сообщили в Министерстве образования страны. Уроки теперь начнутся 1 октября. В Институте общественного здравоохранения государства отметили, что данная мера была необходимой на фоне распространения вируса. Тем не менее в ведомстве заверили: эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.
Вернуться к ограничениям решила и украинская столица.
С 17 августа в Киеве запрещено проводить массовые мероприятия, если во время них невозможно обеспечить для участников социальную дистанцию в 1,5 м. Также теперь гражданам нельзя находиться в любых общественных учреждениях и транспорте без медицинских масок, а на улице — без паспорта.
Столица и еще четыре области Украины приближаются к критической заполненности больниц до 50%, заявил министр здравоохранения Максим Степанов 14 августа. Он также отметил, что в стране зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом — 1 732 человека.
Думают о возвращении к отмененным мерам безопасности и в Литве — премьер-министр страны Саулюс Сквернялис предупредил граждан о возможном локдауне. «Мы хотим избежать второй волны, но данные за последние сутки — это рекорд. По статистике, мы сейчас где-то на уровне апреля, и приближаемся мы не к показателям за май-июнь, а к мартовским. Правительство предусмотрело шаги, если ситуация не изменится, нам придется вернуться к принудительному регулированию», — заявил глава кабмина.
Грозят ограничения и Турции, сообщил глава минздрава страны Фахреттин Коджа. Только за 15 августа в стране были выявлены 1 256 граждан с COVID-19 — это самый высокий суточный показатель за 45 дней.
«Известно, что сейчас мир находится в ожидании второй волны коронавируса. В некоторых странах число заражений неуклонно растет. Мы должны быть очень осторожны в этот период. Пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, но эффект первой волны еще продолжается. В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, число случаев коронавируса постепенно растет. Поэтому наши санитарно-эпидемиологические органы на местах уполномочены принимать радикальные меры, если они будут необходимы», — сообщил чиновник на брифинге, передавало издание Haberler.
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