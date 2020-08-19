14:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Швейцарии прошел шоколадный «дождь»
Шоколадная пыль усыпала все вокруг.
Жители промышленного района в швейцарском городе Ольтен уже несколько дней сообщают, что с неба сыплется шоколадный порошок, сообщает 20min.ch.
Сообщения о странных осадках появились в соцсетях вместе с фотографиями автомобилей, покрытых коричневой пылью. Пользователи Сети с трудом могли поверить в такое необычное событие, но затем инцидент подтвердили местные власти и ответственная за «небесный шоколад» компания.
Как оказалось, в Ольтене находится шоколадная фабрика Lindt & Spruengli. Неисправность вентиляции на линии обжарки какао привела к выбросу мелких частиц в воздух. С пятницы в регионе не стихает довольно сильный ветер. Он разнес шоколадную пыль по близлежащим жилым районам.
Как сообщили на фабрике, порошок не представляет опасности. Они прилагают все усилия, чтобы устранить проблему с вентиляцией.
Анна Лысенко