20:22 (мск), источник: ТАСС
Суперфинал конкурса «Лидеры России» пройдет в сентябре
Суперфинал должен был пройти
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России» состоится в начале сентября. Об этом сообщил в среду генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе трансляции форума «Машук».
Суперфинал конкурса должен был пройти
«В начале сентября [пройдет] суперфинал “Лидеров России”, это наш флагманский конкурс», — сказал Комиссаров.
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«Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников суперфинала мы сократили его (суперфинал — прим. ТАСС) с четырех до двух дней, но это не помешает нам максимально точно, честно и открыто оценить участников конкурса. Оценочные мероприятия будут сделаны таким образом, чтобы успеть замерить абсолютно все компетенции конкурсантов, которые заявлены», — добавил Комиссаров.
Он подчеркнул, что все участники в обязательном порядке должны предоставить справку о тестировании на коронавирус не более чем за три дня до финала. «Кроме того, мы будем тестировать участников на коронавирус на самой площадке, чтобы обеспечить максимальную безопасность проведения суперфинала», — добавил он.
В суперфинале будет участвовать 300 человек, 270 из них прошли по итогам основного конкурса, еще 30 получили путевки после победы в спецнаправлениях.
О конкурсе
Первый конкурс «Лидеры России» прошел в 2017—2018 годах, второй проходил в 2018—2019 годах и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. Прием заявок на участие в третьем конкурсе «Лидеры России» начался 4 октября 2019 года. Особенностью третьего конкурса является проведение, помимо основного конкурса, дополнительных спецнаправлений «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».
Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.