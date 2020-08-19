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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из США оживляет городские улицы с помощью бумажных вырезок

Искусство там, где его не ожидаешь увидеть.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Художник Руди Уиллингэм из Сиэтла уже долгое время занимается уличным искусством. Но он не рисует граффити — Руди вырезает из бумаги мультперсонажей, знаменитостей и разные предметы и помещает их на городские улицы, создавая необычные сюжеты.

Свое творчество художник называет «детским воображением», проводя параллель с детскими ассоциациями, когда в облаках или в других окружающих предметах они видят фигуры животных.

Екатерина Гура

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