16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из США оживляет городские улицы с помощью бумажных вырезок
Искусство там, где его не ожидаешь увидеть.
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Искусство там, где его не ожидаешь увидеть.
Художник Руди Уиллингэм из Сиэтла уже долгое время занимается уличным искусством. Но он не рисует граффити — Руди вырезает из бумаги мультперсонажей, знаменитостей и разные предметы и помещает их на городские улицы, создавая необычные сюжеты.
Свое творчество художник называет «детским воображением», проводя параллель с детскими ассоциациями, когда в облаках или в других окружающих предметах они видят фигуры животных.
Екатерина Гура