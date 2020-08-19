17:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Милый пес, похожий на человека, стал новым мемом
Остаться равнодушным к его внешности просто невозможно.
В Instagram за жизнью Кокоро следят 116 тысяч человек, а недавно пудель прославился и в Twitter. Его фотографию у себя на странице выложил пользователь под ником Hisoka, и пост быстро стал вирусным.
В комментариях люди стали отмечать, что Кокоро очень напоминает человека и даже некоторых знаменитостей. Другие же написали, что Кокоро идеально подходит для разных мемов, и с этим трудно не согласиться.
Екатерина Гура