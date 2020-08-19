Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
8Извержение стратовулкана Синабунг
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
17:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Милый пес, похожий на человека, стал новым мемом

Остаться равнодушным к его внешности просто невозможно.

Той-пудель Кокоро из Японии прославился в соцсетях благодаря своей необычной и милой внешности. Кудрявый пес напоминает пушистое облако, а его удивленное выражение мордочки прекрасно описывает любые житейские ситуации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В Instagram за жизнью Кокоро следят 116 тысяч человек, а недавно пудель прославился и в Twitter. Его фотографию у себя на странице выложил пользователь под ником Hisoka, и пост быстро стал вирусным.

В комментариях люди стали отмечать, что Кокоро очень напоминает человека и даже некоторых знаменитостей. Другие же написали, что Кокоро идеально подходит для разных мемов, и с этим трудно не согласиться.

Я думаю, Twitter заслужил увидеть эту пушистую собаку
Это одна из человеческих душ, запертых в собачьем теле.
Похож на Грейс из фильма “Феррис Бьюллер берёт выходной”
Не врите. Это просто Джефф Линн прикидывается собакой
Реинкарнация Боба Росса
Это же малыш Вуки!
Понедельник
Когда мама твоего лучшего друга говорит, что она только что испекла торт

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Лукашенко пригрозил «разобраться» с митингующими у заводов
Российский космонавт заснял загадочные объекты в космосе
Россияне рассказали, на что готовы ради большой зарплаты
Арест блогера Пыжа связали с передачей данных о московском метро
Фотогалерея: выбраны лучшие садовые снимки года
Японца уволили из-за наличия высшего образования
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома, когда снимают хиджаб
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Популярный сервис сломался Недолго музыка играла
Авто
Тест нового Volkswagen Polo — он вам не седан! Volkswagen Polo пережил смену типа кузова — теперь это лифтбэк. Станет ли он ещё популярнее?
Кино
Гагарина показала себя на съемках «Голоса» Певица вошла в состав жюри в девятом сезоне вокального шоу
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Фото Аллы Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Роковая Анжелика: какой она стала теперь
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь